Spesso introvabili persino nei negozi Apple, visto il loro incredibile successo commerciale, gli Apple AirTag sono rapidamente diventati un must buy nel mondo dei prodotti dell’internet of things, risultando non solo come degli stilosi ed accattivanti portachiavi tech, ma soprattutto come dei comodi ed efficienti strumenti per chi, magari, vuole essere sicuro di non smarrire le proprie chiavi si casa, il proprio bagaglio o, perché no, il proprio cane.

Parliamo, insomma, di un prodotto davvero molto utile ed il cui costo medio, per altro, non è neanche elevato, specie considerando quella che è la qualità media dei prodotti Apple, e la ricercatezza del design e dei materiali costruttivi. Per tutte queste ragioni, insomma, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa ottima offerta Amazon, che ha come protagonista non 1, ma ben 4 AirTag, venduti in una confezione unica con uno sconto pari al 23%!

Un prezzo ottimo, praticamente il più basso in circolazione, che vi permetterà di acquistare 4 AirTag a soli 99,90€, contro i 129,00€ del prezzo originale! Non male, considerando che, in questo modo, il prezzo di un singolo AirTag sarà pari a circa 25 euro, a differenza del prezzo originale, che richiederebbe ben 39 euro per un solo dispositivo!

Ma a cosa serve un AirTag? Sostanzialmente a localizzare qualsiasi cosa a cui esso venga agganciato. Come detto in apertura parliamo di chiavi, zaini, borse o qualsiasi altra cosa possa avere a disposizione un’asola a cui attaccare un AirTag come fosse un portachiavi.

A quel punto, premesso disponiate di un iPhone (occorre un modello con almeno un chip U1, ovvero da iPhone 11 in poi), potrete utilizzare l’app “Dov’è” per localizzare l’AirTag e, di conseguenza, il vostro dispositivo.

A quel punto è possibile o far suonare l’AirTag tramite un altoparlante integrato, o chiedere aiuto a Siri, che vi darà una mano a posizionare nello spazio il dispositivo. Il tutto anche a distanze elevatissime, grazie ad una rete che prevede una condivisione di informazioni (ovviamente con tutta la privacy del caso) tramite gli altri AirTag attivi nel mondo.

Insomma, parliamo di un dispositivo smart e davvero utilissimo, che non solo vanta un design bellissimo, ma anche la garanzia tipica dei prodotti Apple, tanto da poter funzionare per oltre 1 anno con la medesima batteria, e progettato per resistere efficientemente ad urti e cadute. Un piccolo gioiello di tecnica e design, che vi invitiamo ad acquistare quanto prima, tramite la pagina Amazon dedicata all’offerta, e con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

