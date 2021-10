Apple iMac 2021 è l’offerta del giorno di Mediaworld da non perdere

Come saprete, nelle ultime 24 ore Mediaworld ha dedicato il suo Solo per Oggi ai prodotti Apple, mettendo un attimo da parte le occasioni inerenti alle smart tv e agli elettrodomestici in generale. Se siete interessati a quest’ultimi, vi informiamo che oggi il portale ha deciso di nuovo di metterli in evidenza, dandovi modo di risparmiare su ogni genere di prodotti appartenente al vasto mondo dell’elettronica di consumo.

Ritornano quindi smart tv, smartphone e notebook, oltre ad una serie di piccoli elettrodomestici utili per la casa, ma sorprende come ci siano ancora oggi diverse occasioni inerenti agli iMac di Apple. In particolare, siamo rimasti sbigottiti dall’offerta riguardante l’ultimissimo iMac da 24 pollici, il quale viene proposto a 1.499,00€, permettendovi di risparmiare oltre 200€ su un dispositivo presentato pochi mesi fa.

La variante proposta dal portale è quella base con 8GB di RAM e SSD 256GB, che spicca per il processore Apple M1 che, come saprete, è una delle novità più rilevanti del modello di ultima generazione. Quello che potremmo definire il nuovo gioiellino di Apple gode ora di una potenza ancora maggiore, permettendovi di completare le vostre tipiche operazioni quotidiane ancora più rapidamente, come se le ottime prestazioni e la fluidità del sistema dei modelli precedenti non fossero già abbastanza.

Il nuovo iMac da 24 pollici riprende il tipico design che ha sempre contraddistinto i computer della linea All-in-One di Apple, ma la sottigliezza ora fa l’ennesimo passo in avanti, arrivando al punto che lo spessore sembra quasi come quello di un tablet, il che è veramente incredibile se consideriamo che il produttore ha trovato lo spazio per integrare anche degli ottimi altoparlanti, dal suono chiaro e capaci persino di riprodurre un pizzico di bassi, permettendovi di apprezzare meglio musica e film.

Come saprete, oltre per la loro produttività, gli iMac di Apple sono noti per essere i migliori computer per coloro che sono soliti lavorare sulla grafica, con applicazioni come Photoshop o Lightroom, dove serve uno schermo luminoso e in grado di riprodurre immagini con colori realistici, senza l’intervento di software o accorgimenti esterni che potrebbero alterare i colori. A tal proposito, il nuovo iMac da 24 pollici vanta l’incredibile risoluzione di 4480 x 2520 pixel, la tecnologia True Tone e gamma cromatica P3, specifiche che, se messe assieme, probabilmente non si trovano su nessun altro dispositivo.

Se vi siete persi, dunque, le ottime offerte Mediaworld di ieri relative ad Apple, il portale vi darà oggi una seconda chance, insieme alla possibilità di risparmiare anche su tantissimi altri prodotti, i quali consigliamo di scoprirli direttamente sulla pagina dedicata. Infine, vi ricordiamo che qualora siate all’ulteriore ricerca di iniziative, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

