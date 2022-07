Se siete intenzionati ad acquistare un PC fisso e super potente a un prezzo davvero imperdibile, vi consigliamo di dare uno sguardo al fantastico iMac da 24″, in forte sconto da Unieuro. Si tratta di un vero e proprio affare, dato che il modello in questione è un prodotto top di gamma con 256 GB di SSD e disponibile a soli a 1.064,65€ invece di 1.499,00€, per un totale di oltre 400€ di ribasso!

Il nuovo iMac è completamente rivoluzionato dal chip M1 che non solo vi assicura performance sbalorditive ma vi permette di sfruttare un PC dal design raffinato ed elegante, spesso soli 11,5 mm. Per questo è così sottile e compatto, in grado di inserirsi alla perfezione anche negli spazi più piccoli. Trattandosi di un articolo davvero valido a un prezzo particolarmente ridotto, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che l’offerta termini!

Il chip M1, di cui vi abbiamo parlato nell’introduzione, integra processore, grafica, memoria e altri componenti su un unico circuito: questo è il segreto che permette al brand di ideare un computer così potente in uno spazio così contenuto. Il chip affiancato a macOS Monterey porta iMac a un livello eccezionale di efficienza e sicurezza, con app che si aprono all’istante e un’intero sistema fluido e sempre velocissimo. La CPU, infatti, è fino all’85% più rapida rispetto ai modelli precedenti mentre la grafica è 2 volte più scattante se paragonata ai modelli iMac 21,5″ con configurazione standard. Di conseguenza, anche utilizzando app pesanti da gestire come quelle per progettare, compilate codici o modificare foto e video, non avrete mai problemi di rapidità o di surriscaldamento.

Non meno importante, il fantastico display Retina 4,5K da 24″ per garantirvi la visione di ogni dettaglio, in tutto il suo splendore. Ciò che passa su schermo è sempre estremamente nitido e realistico grazie al miliardo di colori di cui dispone l’ampia gamma cromatica P3 e ai 500 nit di luminosità che rendono viva e brillante ogni singola immagine. Inoltre, il rivestimento antiriflesso, all’avanguardia nel settore, vi assicura comfort visivo e una leggibilità migliore anche dopo diverse ore di utilizzo. Da non sottovalutare l’ottima tecnologia True Tone di cui è provvisto, pensata per regolare in automatico la temperatura colore in base alla luce ambientale, per una visione più naturale e meno stancante per i vostri occhi anche mentre state guardando film e serie TV.

Se avete intenzione a sfruttare l’iMac da 24″ per avviare call e meeting, sappiate che potrete utilizzare la sua videocamera

su FaceTime in HD e 1080p. Il PC è dotato della migliore cam che un Mac abbia mai avuto, con un sensore più grande, l’evoluto processore ISP nel chip M1 che aumenta sensibilmente la qualità delle immagini e il doppio della risoluzione per videoconferenze nitidissime. Anche il microfono è un punto a favore del vostro acquisto, sia per inviare messaggi vocali sia per le call. L’iMac fa in modo che la vostra voce arrivi sempre forte e chiara grazie all’arrey di tre microfoni di qualità professionale, studiati per ridurre drasticamente il feedback e rendere la conversazione più naturale, senza interrompersi a vicenda. In più, grazie al beamforming i microfoni ignorano il rumore di fondo, così chi vi ascolta sentirà le vostre parole e non ciò che accade intorno a voi.

