Se state cercando un tablet ideale per lavorare e studiare al meglio delle vostre possibilità, vi consigliamo di non farvi scappare la promozione attiva su uno dei migliori prodotti a marchio Apple. Al momento, potrete acquistare un iPad Pro da 11″ al prezzo di appena 1.499,99€ invece di 2.109,00€, un vero e proprio affare tenendo presente che è un articolo di fascia alta del brand!

Il dispositivo in questione vi assicura la velocità e la fluidità di un portatile accostate alla massima portabilità di un ottimo tablet a marchio Apple. Dunque, dato che stiamo parlando di una proposta da non farvi scappare vi consigliamo di sfruttare lo sconto folle disponibile da Mediaworld fintanto che ne avete la possibilità!

L’iPad Pro monta il fantastico chip M1, in grado di renderlo il tablet più veloce di sempre, in quanto sfrutta al massimo le incredibili prestazioni e le tecnologie esclusive del chip. A partire dall’evoluto processore ISP e l’architettura di memoria unificata fino all’eccezionale efficienza che gli permette di avere batteria ottimizzata, pensata per durare tutto il giorno anche spingendo al massimo le prestazioni. In pratica, l’unione perfetta di potenza e portabilità.

Non meno importante, la CPU 8-core vi assicura performance fino al 50% più veloci e la GPU 8-core non conosce rivali: per darvi un’idea, sul nuovo iPad Pro la grafica è il 40% più scattante. Dunque, potrete costruire complessi modelli in AR, immergervi nei giochi con una grafica da console anche a frame rate elevati, e fare tutto con una fluidità davvero impressionante.

Da menzionare le fotocamere, ideale per scattare foto ed entrare in call e meeting nella migliore qualità possibile grazie all’ultra-grandangolo con inquadratura automatica. Non meno importante, il nuovo sensore da 12MP e angolo di campo di 122°, ideale per videochiamare con FaceTime e sfruttare tutte le nuove funzioni senza perdervi nemmeno un dettaglio.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento dell’articolo.

