Apple iPhone 11 e molto altro ai minimi storici su eBay

Se siete alla ricerca di una chiara occasione di risparmio su moltissimi prodotti, la sezione de “Gli Imperdibili” di eBay non può non essere presa in considerazione, dato che propone una quantità di articoli in offerta probabilmente superiore a qualsiasi altro portale e, come se ciò non bastasse, queste decurtazioni di prezzo possono essere sfruttate ogni giorno, consci del fatto però che alcuni prodotti potrebbero aumentare di prezzo il giorno seguente.

Potrebbe essere il caso di Apple iPhone 11, che oggi viene proposto al prezzo più basso di sempre, vale a dire 549,90€, una riduzione di un ulteriore 90,00€ rispetto al prezzo precedente, che fa sì che questa sia un’ottima occasione per coloro che hanno sempre voluto acquistare uno dei migliori iPhone. Sebbene non sia il modello di ultima generazione, infatti, iPhone 11 è ancora oggi uno smartphone all’avanguardia e poterlo acquistare quasi a metà prezzo rispetto a quello di listino rappresenta un’occasione imperdibile.

Oltre ad essere uno degli smartphone più potenti, grazie al chip Apple A13 Bionic, iPhone 11 è perfetto per coloro che vogliono un dispositivo compatto e maneggevole, dal momento che è uno dei pochissimi modelli di fascia alta a montare uno schermo che non supera di molto la soglia dei 6 pollici, rendendolo leggero ma allo stesso tempo resistente, grazie al vetro a doppio scambio ionico.

Ovviamente, iPhone 11 è uno smartphone ottimale anche per chi è solito scattare numerose foto durante l’arco della giornata. Grazie all’apprendimento automatico, la funzione Smart HDR saprà riconoscere le persone ed elaborarle in modo diverso dal resto dell’immagine, in modo che i volti vengano messi in luce senza sacrificare la tonalità della pelle. A completare le caratteristiche di quello che è un ottimo dispositivo per l’ecosistema Apple ci pensa la ricarica wireless e l’audio spaziale, che riesce a simulare un audio surround.

Come sempre, le offerte de "Gli Imperdibili" di eBay non si limitano solo a questo prodotto, motivo per cui vi consigliamo di visitare la pagina dedicata in modo che possiate valutare voi stessi l'offerta più adatta a voi.

