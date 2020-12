Apple iPhone 12 ad un prezzo bomba nelle offerte del giorno eBay

Dopo le incredibili offerte del Black Friday e Cyber Monday era lecito aspettarsi l’arrivo di un periodo di relativa calma nel mondo delle offerte, ed infatti così è stato sebbene – va detto – molti portali stiano comunque proponendosi con alcune tornate promozionali di indubbio valore, complice il momentaneo passo indietro da parte di Amazon. Tra questi non poteva mancare eBay che, come da quotidiana abitudine, anche oggi si sta spendendo in una serie di ottime offerte che vi permetteranno di acquistare moltissimi prodotti a prezzi scontatissimi!

Prodotti come l’ultimo gioiello di Apple, l’iPhone 12, proposto in versione da 128GB a soli 899€, con uno sconto applicato di quasi 100€ rispetto al prezzo originale! Dotato di un luminoso e accattivante display da 6,1 pollici, l’iPhone 12 è un dispositivo che, come tipicamente per Apple, vanta specifiche da top di gamma e un design raffinato, sebbene quest’ultimo rimanga simile ai modelli precedenti, con il notch sempre presente nella parte superiore del display a integrare i diversi sensori dello smartphone. A cambiare, come spesso accade, è la parte che non si vede, ovvero quella interna, dove è stato implementato il nuovo processore A14 Bionic, ancora più potente rispetto al già velocissimo A13 presente nel modello precedente, e un nuovo comparto fotografico che raggiunge risultati mai visti finora, soprattutto lato video, rendendolo lo smartphone perfetto per gli amanti delle riprese.

Insomma, le offerte di eBay non deludono mai e oggi potete acquistare l’ultimo dispositivo Apple ad un prezzo più ragionevole. Il numero di articoli in sconto è molto alto, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le opportunità e prima di passare altrove vi consigliamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!