Apple iPhone 12 Mini: nuovo prezzo shock su eBay e minimo storico

Anche questa mattina abbiamo assistito ad una nuova tornata di offerte da parte di Amazon, ma anche eBay non rimane certamente a guardare proponendo centinaia di offerte su un’ampia categoria di prodotti, a partire dai classici smartphone fino ai prodotti di nicchia, nonché articoli per l’estate come piscine, costumi e ventilatori.

Una delle offerte che è saltata subito all’occhio è quella relativa all’ottimo Apple iPhone 12 Mini, che oggi ritorna non solo sotto la soglia dei 600€, ma persino al prezzo più basso di sempre, ovvero 579,90€, con un risparmio di 120€ rispetto al prezzo precedente. Un’occasione, quindi, mai così vantaggiosa per chi aspettava il momento giusto per comprare il modello più compatto dell’ultima generazione di iPhone.

Un concentrato di tecnologia, questo è iPhone 12 Mini che, pur costando decisamente meno rispetto ai suoi fratelli maggiori, vanta lo stesso processore, l’A14 Bionic, il che significa che si tratta dello smartphone perfetto per chi vuole il massimo delle prestazioni in un dispositivo compatto, complice anche il fatto che la controparte Android propone pochissime soluzioni valide con display inferiore ai 6 pollici.

Rispetto ai suoi fratelli maggiori, iPhone 12 Mini si difende bene anche nel comparto fotografico, dal momento che condivide i sensori più importanti, che vi permetteranno di scattare foto ad altissima qualità, sia di giorno che di notte, oltre a selfie perfetti, grazie allo Smart HDR e alla registrazione in Dolby Vision. Il modello di iPhone 12, quindi, con il miglior rapporto qualità/prezzo, merito anche della fantastica offerta di eBay.

Ciò detto, vi ricordiamo che su eBay ci sono tantissime altre offerte interessanti, le quali vi consigliamo di scoprire direttamente sulla pagina dedicata del portale in modo da trovare l’articolo più adatto alle vostre esigenze. Infine, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!