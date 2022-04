Come saprete, Apple ha da poco immesso sul mercato una nuova colorazione per iPhone 13 e 13 Pro, ampliando la gamma di colori disponibili con una splendida tinta verde, che ha letteralmente mandato in visibilio moltissimi fan dei prodotti della Mela di Cupertino.

Ebbene, se siete in procinto di acquistare un nuovo iPhone e, proprio la colorazione verde è quella che desiderereste mettervi in tasca, allora sarete felici di sapere che, su eBay, iPhone 13 verde è in sconto soli 739,90€, contro i 799,90€ del prezzo originale! Parliamo di un risparmio di ben 60 euro che, considerato il prodotto, non sono affatto pochi!

Non nuova, ma sicuramente “rara” tra le colorazioni dello smartphone Apple, la tinta verde arriva sul mercato per celebrare il mondo della natura e si presenta, francamente, come una delle più belle ed accattivanti tra quelle messe a disposizione da Cupertino.

Va detto che, eccetto per il colore atipico, iPhone 13 verde è comunque un iPhone 13 in tutto e per tutto, e non presenta alcuna variazione tecnica rispetto a quelle che sono le caratteristiche al lancio del flagship di Apple.

Con appena 739,90€, dunque, vi porterete a casa uno smartphone che è uno dei punti di riferimento del mercato in termini di performance affidabilità, complice non solo un processore (l’Apple A15) veloce e sempre scattante, ma anche uno smartphone dall’eccellente batteria e, soprattutto, dotato di quello che è, quasi sicuramente, uno dei migliori moduli fotografici del mercato, anche e soprattutto grazie al sempre ottimo software fotografico di casa Apple.

Insomma: un top di gamma di primissimo livello, ancora punto di riferimento dell’intero mercato, ed oggi arricchito anche da un colore inedito e sgargiante. Ciò, detto non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata alla promozione, dove potrete acquistare iPhone 13 verde a prezzo scontatissimo.

