Apple Music: scopri come ottenere 4 mesi di servizio gratis!

Con questa promozione Mediaworld delizia le nostre orecchie regalando 4 mesi di Apple Music a tutti i nuovi iscritti al servizio. La piattaforma di streaming musicale con oltre 60 milioni di brani è accessibile da qualsiasi dispositivo: che voi abbiate uno smartphone o un tablet Android, Amazon Echo o, ovviamente, un dispositivo Apple, con quest’offerta avrete 120 giorni di musica in streaming gratuita!

Per accedere alla promozione è necessario seguire le seguenti procedure:

Se avete un dispositivo con iOS : sarà sufficiente cliccare sul bottone “Ottieni il codice” alla pagina dedicata;

: sarà sufficiente cliccare sul bottone alla pagina dedicata; Se avete un dispositivo Android: dovrete scaricare Apple Music dal Play Store e successivamente cliccare su “Ottieni il codice” alla pagina dedicata Mediaworld;

Il codice generato potrà essere utilizzato entro 30 dalla creazione e, dopo il periodo gratuito, la sottoscrizione si rinnoverà automaticamente a meno di vostra diversa indicazione. Apple Music è uno dei migliori servizi di musica streaming disponibili, e non solo vi permetterà di ascoltare e salvare tutti i vostri brani preferiti creando playlist personalizzate o aggiungendoli alla vostra libreria, ma vi farà scoprire anche nuove canzoni, scelte appositamente in base ai vostri gusti.

