Siete alla ricerca di uno smartwatch top di gamma? In questo caso non dovreste assolutamente farvi scappare il nuovissimo Apple Watch 8, appena arrivato sul mercato e già in forte ribasso su Amazon. Si tratta di un articolo dalle performance eccellenti, perfetto per rimanere in contatto con chi preferite, anche se non avete il vostro iPhone con voi! Ideale per ascoltare musica, podcast e audiolibri come e dove volete! Per il momento, e solo per poco, avrete la possibilità di portare a casa questo modello al prezzo di appena 579,00€ invece di 629,00€.

Un’offerta che non dovreste assolutamente lasciarvi scappare, visto l’ottimo sconto applicato sul nuovissimo articolo a marchio Apple! Proprio per questo motivo, trattandosi di uno smartwatch così interessante e disponibile ad un prezzo piuttosto ridotto, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora in promozione.

L’Apple Watch 8 è il perfetto per supportarvi durante le vostre giornate lavorative e non ed è diventato ancora più potente rispetto ai modelli precedenti. Ha un nuovo sensore di temperatura per fornirvi dati utili sul vostro benessere generale e il monitoraggio delle fasi del sonno per farvi capire meglio come dormite. Il sensore registra con precisione la vostra temperatura mentre dormi e le variazioni di temperatura forniscono indicazioni sul vostro stato di salute generale.

Inoltre sull’app Allenamento troverete nuovi modi di fare sport, con programmi già impostati sempre a vostra disposizione. Il design, inoltre, è il più elegante e funzionale di sempre. L’Apple Watch Series 8 ha un display Retina always-on grande e luminoso, che si spinge fino ai sottilissimi bordi per fondersi perfettamente con la curvatura della cassa.

Dunque i quadranti risulteranno molto più luminosi e facili da leggere, anche con il polso abbassato. In più, le innovazioni con cui è stato creato il display always‑on sono le stesse che lo rendono anche incredibilmente forte. Cristallo frontale robusto, forma solida e base piatta sono i segreti per resistere agli urti, alla polvere e anche all’acqua. Grazie alla certificazione IP6X.3 può resistere all’acqua fino a 50 metri, a prova di nuotate!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!