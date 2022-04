Se siete alla ricerca di uno smartwatch di ottima fattura a un prezzo molto valido, vi consigliamo di dare uno sguardo all’intera sezione Amazon dedicata agli Apple Watch S6 in sconto fino al 42%. Amazon propone sempre offerte interessanti, tra cui molte dedicate proprio al marchio Apple, per questo abbiamo deciso di menzionarvi la categoria in ribasso. Potrete scegliere tra numerose varianti dello stesso modello, differenziate per colore o anche per tipologia di cinturino!

L’Apple Watch S6 è un modello in grado di mandare messaggi, navigare sul web e trovre indicazioni tramite GPS senza dover essere collegato al vostro smartphone. Per questo motivo vi consigliamo di sfruttare la promozione il prima possibile, fintanto che è ancora attiva!

Questo smartwatch è pensato per supportarvi durante qualsiasi attività stiate svolgendo, dallo sport, passando per chiamate e messaggi fino all’utilizzo dei social. Il Display Retina è 2.5 volte più luminoso rispetto ai modelli precedenti ed è pensato per riuscire leggere qualsiasi informazione, in qualsiasi momento, senza dover riattivare il dispositivo. Tramite i quadranti personalizzati, potrete gestire le applicazioni secondo le vostre necessità, nel modo più rapido e comodo possibile, senza rinunciare a un look su misura per voi.

L’Apple Smartwatch S6 è in grado di misurare il livello di ossigeno nel sangue, aiutandovi a tenere d’occhio il ritmo cardiaco e l’andamento del vostro sonno, durante la notte. Ovviamente, vi terrà aggiornati su tutti i passi che avrete fatto quotidianamente, registrando con minuziosa attenzione anche ogni caloria persa. Le tipologie di allenamento presenti vanno dalla corsa e lo yoga fino al nuoto e le arti marziali. Inoltre, grazie alla connettività con il vostro cellulare, potrete ascoltare Apple Music e parlare con Siri anche lasciando lo smartphone a casa. Non meno importante, Apple Pay vi permetterà addirittura di pagare comodamente senza avere le carte con voi! Il tutto, ve lo ricordiamo, è disponibile con un sconto che tocca anche il 42%.

Questi modelli Apple che vi abbiamo citato sono solo alcuni dei numerosi articoli che godono di sconti super validi, in questo periodo di offerte primaverili, per questo non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare uno sguardo approfondito alla pagina dedicata su Amazon.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

