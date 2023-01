Lo smartwatch è ormai diventato un accessorio indispensabile, che ci accompagna nelle attività di tutti i giorni e ci rende notevolmente più semplice la vita, fornendo informazioni sulla nostra salute e permettendoci di monitorare notifiche, messaggi e chiamate senza dover prendere in mano lo smartphone. Uno dei migliori sul mercato è senza dubbio l’Apple Watch, che oggi è protagonista di un’offerta incredibile su Amazon!

L’Apple Watch Series 6 è infatti disponibile a soli 579,00€ invece di 839,00€; si tratta di un ribasso del 31%, che vi permetterà di risparmiare ben 260,00€ su questo smartwatch spettacolare! Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di scegliere l’opzione del pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon!

Il Series 6 è uno dei modelli più recenti tra quelli prodotti da Apple, rappresentando uno smartwatch incredibile: nell’ampio display Retina con tecnologia always-on potrete controllare notifiche, chiamate in arrivo e messaggi, oltre a sfruttare le moltissime app compatibili, come quella di Spotify per gestire la riproduzione musicale. Inoltre, potrete parlare con Siri sfruttando il microfono integrato nell’orologio, ed effettuare pagamenti grazie alla compatibilità con Apple Pay.

Ovviamente, l’Apple Watch diventerà un prezioso alleato anche per quanto riguarda la salute, monitorando costantemente valori come il livello di ossigeno del sangue, il ritmo cardiaco, i passi percorsi e le calorie bruciate. Inoltre, l’orologio registrerà con precisione ogni vostro allenamento, anche in piscina o al mare grazie all’impermeabilità fino a 50 metri, consentendovi di monitorare i progressi.

Uno degli aspetti che rendono gli Apple Watch unici è la personalizzazione: nell’app dedicata avrete modo di scegliere tra centinaia di quadranti differenti, così da scegliere lo stile che più vi si addice. Inoltre, il cinturino è semplice da cambiare, permettendovi di trovare quello che rispecchia al meglio il vostro look e sfoggiarlo in ogni occasione.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta dell’Apple Watch Series 6, rimandandovi a consultare la pagina dedicata su Amazon. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima.

