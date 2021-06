Apple Watch Series 6 e tanti articoli hi-tech in forte sconto su eBay!

Mentre su Amazon impazzano quelle che sono le prime offerte per il Prime Day 2021, vi informiamo che si eBay sono arrivate le nuove promozioni nella sezione de “Gli Imperdibili”, con sconti che permettono a tutti gli interessati di acquistare tanta tecnologia a prezzi decisamente contenuti e talvolta con la spedizione gratuita! Alcune opportunità, tuttavia, hanno la scadenza fissata per mezzanotte, motivo per cui non bisogna indugiare troppo qualora interessasse uno o più prodotti preferiti in offerta.

Una delle migliori proposte di eBay è quella relativa allo smartwatch sviluppato dalla casa di Cupertino, l’Apple Watch Series 6! Questo dispositivo, infatti, è disponibile ora a 379,00€ anziché 499,00€. Si tratta di uno sconto che, considerando le specifiche tecniche del prodotto e tutte le sue incredibili funzionalità software, risulta davvero difficile non mettere le mani al portafoglio.

L’Apple Watch Series 6, nell’edizione in sconto, presenta innanzitutto una cassa da 44 millimetri ed un cinturino rosso, adibito allo sport. Invece, al suo interno troviamo un processore SiP S6 (garantisce il 20% di prestazioni in più rispetto la precedente generazione precedente), 32 GB di memoria interna, il chip U1, le antenne Ultra Wideband e l’altimetro (composto da GPS, barometro e dal Wi-Fi).

Con questo articolo la salute è posta al primo posto, infatti possiede diversi sensori per misurare l’ossigeno nel sangue, la frequenza del battito cardiaco e, persino, l’attività cardiaca mediante l’ECG. L’Apple Watch Series 6 vi segnalerà tutte le anomalie legate al vostro stato di salute in tempo reale, per consentire a tutti i suoi possessori di vivere una vita più sana, attiva e connessa!

Ciò detto, prima di passare alla nostra rassegna dei migliori prodotti de “Gli Imperdibili”, vogliamo ugualmente consigliarvi di consultare la pagina della promozione, cosicché possiate procacciare tutti gli articoli che meglio si addicono alle vostre esigenze e al vostro budget. Infine, vi ricordiamo anche di continuare a seguirci in vista dell’Amazon Prime Day 2021, e di iscrivervi su Telegram ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

