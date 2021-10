Apple Watch Series 7: dove comprarlo al miglior prezzo

Come saprete, Apple Watch Series 7 è stato presentato il 14 settembre insieme a diversi prodotti dell’azienda, ma solo oggi si sono aperti i preordini relativi al nuovo smartwatch di Apple che, come tutti si aspettavano, ha fatto un ulteriore passo in avanti, rinnovandosi sia dal punto di vista estetico che di funzionalità.

Con questo articolo andremo non solo a riassumere le novità più importanti del nuovo arrivato, ma anche e soprattutto gli e-commerce che vi permetteranno di preordinarlo al miglior prezzo, con la spedizione prevista per il 15 ottobre. Senza indugiare oltre, vi diciamo subito che il nuovo Apple Watch Series 7 presenta bordi più sottili, i quali hanno permesso all’azienda di aumentare la dimensioni del display, quest’ultimo ora ancora più luminoso e con la possibilità di scrivere tramite una tastiera QWERTY virtuale direttamente dal dispositivo. Una funzione non di poco conto, soprattutto se consideriamo che il software fa ora affidamento al cosiddetto machine learning on-device, che vi suggerirà le parole da scrivere in base al contesto.

Apple Watch Series 7 arriva con il nuovissimo watchOS 8, che apre le porte a nuove funzioni per l’app Wallet e Casa. Ad esempio, potrete ora aprire comodamente l’auto o le porte della vostra abitazione, il che è veramente strabiliante. Il modello di ultima generazione gode poi di un sistema di comunicazione facilitato, che vi aiuterà a gestire meglio i contatti della rubrica e facilitare la comunicazione.

I sensori inerenti al GPS, accelerometro, giroscopio e battito cardiaco si confermano ottimi e ai vertici della categoria, ma vengono ulteriormente aiutati da un algoritmo migliorato, il quale saprà riconoscere anche un eventuale caduta dalla bicicletta e, come se ciò non bastasse, allertare i soccorsi. Infine, non poteva che migliorare anche l’autonomia, che ora raggiunge le 18 ore con una ricarica, il 33% in più rispetto ai modelli della passata generazione.

Uno smartwatch che incarna tecnologia ed eleganza, disponibile ovviamente sia in versione GPS che GPS + Cellular. Ciò detto, prima di lasciarvi al preordine, vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Apple Watch Series 7: dove acquistarlo al miglior prezzo

