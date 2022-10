Oggi è il 31 ottobre, ed anche se sappiamo che molti di voi saranno in panciolle a godersi questo splendido ponte festivo, sappiate che il mondo delle offerte non si ferma e che, anzi, anche al netto di questo periodo, relativamente breve, che ci separa dal Black Friday 2022, su certi store è possibile scovare offerte e promo di tutto rispetto, come quella che vi andiamo a presentare stamattina.

Su Amazon, infatti, è tornato disponibile, già da qualche giorno, lo splendido ed ambitissimo Apple Watch Ultra, un prodotto eccezionale, apertamente rivolto agli appassionati di sport estremi ed escursionismo, ovvero per quanti desiderano avere al polso un dispositivo che non sia semplicemente bello e resistente, ma che possa anche rispondere a specifiche esigenze tecniche e di performance.

Un prodotto che segna un netto passo in avanti per la vasta gamma di prodotti Apple Watch e che, come saprete, è anche caratterizzato da un prezzo non per tutti, visti i 1.009,00€ richiesti dall’azienda per l’acquisto. Ebbene, sappiate che su Amazon non solo è possibile acquistare lo splendido Apple Watch Ultra in 5 come dare a interessi zero, ma che il dispositivo gode addirittura di un piccolo sconto, praticamente il primo in assoluto da quando il dispositivo è stato messo in commercio!

Il prezzo proposto? 949,00€! Uno sconto di 60 euro, che abbassa il prezzo al di sotto della soglia psicologica dei 1000 euro, e che vi permetterà di portarvi a casa un dispositivo davvero straordinario, con un design davvero accattivante, anche al netto delle dimensioni generoso del suo corpo in metallo.

Progettato per essere resistente e longevo, Apple Watch Ultra riprende appieno il design della gamma Apple Watch, con un corpo di forma quadrata dai bordi fortemente arrotondati, ma si propone con una resistenza molto superiore alla media degli stessi indossabili Apple, giacché è realizzato in titano aerospaziale, così da offrire un perfetto equilibrio tra peso, robustezza e resistenza alla corrosione.

In questo modo, Apple Watch Ultra è in grado di resistere ad urti, condizioni atmosferiche estreme e persino alla pressione da immersione, potendo essere immerso fino a 100 metri di profondità, e dunque ben oltre il limite massimo di gran parte della concorrenza.

Dotato di una batteria che, anche al netto delle numerose tecnologie del dispositivo, permette fino a 36 ore di utilizzo in condizioni normali, ed ancor di più tramite le sue impostazioni di risparmio energetico, Apple Watch Ultra è, in sintesi, lo smartwatch ideale per chi ha ambizioni agonistiche, e cerca un dispositivo che possa garantire il massimo della precisione, ma anche della sicurezza, in qualsiasi circostanza: che sia il nuoto in apnea, la scalata su pendii rocciosi o l’allenamento tra le mura domestiche.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto, anche perché parliamo di un prodotto che, sin dal lancio, si sta dimostrando spesso irreperibile a causa dell’altissima richiesta e che, per questo, andrebbe acquistato subito!

