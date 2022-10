Sin dal suo annuncio, Apple Watch Ultra si è dimostrato un dispositivo bellissimo e funzionale. Un netto passo in avanti per la proposta di prodotti indossabili messa in piedi da Amazon che, con il suo Watch Ultra, vuole rivolgersi non solo agli appassionati di wearable, ma soprattutto agli sportivi, le cui esigenze tecniche e di durabilità, sono ben oltre quanto proposto dai più comuni dispositivi indossabili.

Esauritosi da tempo in gran parte degli store, fisici e non, Apple Watch Ultra è tornato, a sorpresa, su Amazon, con una vendita effettuata direttamente dall’azienda di Jeff Bezos che, per questo, non solo propone il dispositivo senza sovrapprezzi, ma permette anche un comodo pagamento rateale in 5 tranche. Cosa non da sottovalutare visto il prezzo, per molti proibitivo,di ben 1.009,00€!

Apple Watch Ultra è il lo smartwatch sportivo che tenta di spodestare dal trono i prodotti a marchio Garmin, noti non solo per la loro ottima qualità e precisione, ma anche e soprattutto per la loro resistenza, tanto da essere diventati i preferiti dei praticanti di sport estremi.

Con Watch Ultra, Apple sembra seguire proprio questa strada, confezionando un dispositivo che non solo vanta un design bellissimo ed accattivante, con le sue forme rotonde ed i suoi angoli fortemente smussati (come da tradizione per l’ampia gamma Apple Watch), ma che include anche alcune delle migliori tecnologie del mercato in termini di precisione e misurazione sportiva, il tutto in un corpo resistente a cadute e urti, che possa quindi restare saldo e intatto anche a fronte di un uso ben lontano dalla routine quotidiana.

Realizzato con una cassa in titano aerospaziale, che offre un perfetto equilibrio tra peso, robustezza e resistenza alla corrosione, Apple Watch Ultra è in grado di resistere in modo efficiente ad urti, condizioni atmosferiche estreme e persino alla pressione da immersione, potendo essere immerso fino a 100 metri di profondità, e dunque ben oltre il limite massimo di gran parte della concorrenza.

Leggibile in qualsiasi condizione, sia di grande luminosità che di notte, Apple Watch Ultra è in grado di garantire fino a 36 ore di utilizzo in condizioni normali, ed ancor di più tramite le sue impostazioni di risparmio energetico, e dispone di diverse utili aggiunte atte a garantire la massima sicurezza in caso di pericolo, come una funzione di allarme, udibile anche a distanza, in caso di cadute o emergenze, o una funzione “Torna sui tuoi passi”, per aiutarvi nel caso in cui vi smarriate durante un’escursione.

In sintesi: si tratta di un prodotto progettato squisitamente per quegli sportivi che amano cimentarsi in attività agonistiche o, comunque, pericolose, ma è ottimo anche per quegli amatori che cercano un dispositivo da polso che sia in grado di monitorare ogni aspetto possibile per i propri allenamenti, sia dentro che fuori le mura domestiche!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto, anche perché parliamo di un prodotto che, sin dal lancio, si sta dimostrando spesso irreperibile a causa dell’altissima richiesta e che, per questo, andrebbbe acquistato subito!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!