Se siete alla ricerca di una soluzione moderna e pratica per scoraggiare l’intrusione di malviventi e non volete attendere il Black Friday, vi informiamo che Amazon sta proponendo un kit di telecamere di videosorveglianza a un prezzo così vantaggioso che potrebbe non essere riproposto per un bel po’ di tempo.

Si tratta del kit composto da 4 telecamere Arlo Pro3 che, normalmente, si acquista a 999,99€, ma per un tempo limitato potrà essere vostro a soli 400,00€. Un risparmio fuori dal comune quello che ha interessato questo kit, visto che parliamo di uno sconto netto di quasi 600 euro, più che sufficiente per mettere in secondo piano molte altre proposte simili.

Le Arlo Pro3 sono telecamere di videosorveglianza innovative, che fanno della qualità d’immagine solo uno dei loro tanti punti di forza. A differenza di molte altre proposte, il sensore non si limita alla risoluzione Full HD, bensì trasmette immagini in streaming in 2K, oltre che in HDR, per una cattura di dettagli ai vertici della categoria. Grazie a questa definizione, avrete modo di trasmettere le immagini anche su un televisore di grosse dimensioni, senza perdere la nitidezza, che ovviamente sarà ottimale anche su smartphone e tablet.

Il sensore di cui godono le Arlo Pro3 vanta poi un ampio angolo di visuale, utile per posizionare le telecamere nel modo più conveniente, senza perdere la visualizzazione sulle parti più vulnerabili della vostra proprietà. Con la visione notturna a colori, l’acquisizione di immagini chiare sarà garantita anche di notte, quando potrete chiedere aiuto al faretto integrato, che illuminerà ancora meglio la zona in cui è puntata la telecamera.

Se ciò non bastasse per la vostra sicurezza, allora apprezzerete sicuramente la sirena integrata, che potrete attivare a vostro piacimento (anche da remoto), scoraggiando l’ingresso a eventuali intrusi. Tutto questo senza l’ausilio di fili, che si traduce in un’installazione semplice e veloce, e senza che dobbiate preoccuparvi degli agenti atmosferici, in quanto le telecamere sono interamente impermeabili.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!