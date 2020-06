Arlo: tante offerte su videocamere e kit per la sicurezza di casa

Vi segnaliamo che su Amazon è disponibile un’ottima tornata di offerte dedicata ai dispositivi di sicurezza a marchio Arlo, grazie alla quale potrete acquistare, a prezzo di favore, numerosi sistemi multi camera con 2 o 4 occhi di vigilanza, il tutto ovviamente a prezzi davvero eccezionali!

Le offerte, come detto, sono numerose ma tra le varie proposte val sicuramente la pena segnalarvi quella relativa al kit di sorveglianza base Arlo Pro2 con 4 telecamere senza fili, resistente anche all’acqua e per questo ottimo per la sorveglianza di interni e esterni. Compatibile con ogni altro sistema Arlo, questo pacchetto da 4 telecamere si propone con un sistema audio bidirezionale, un angolo di visione di 130 gradi ed un sistema a infrarossi ad attivazione automatica per una visione notturna ottimale.

Alimentato via cavo, consente una personalizzazione degli alert di allarme in base a specifiche zone di attività e registra in automatico le attività immediatamente precedenti all’allarme, così da permettere una migliore cognizione della problematica e delle situazioni di emergenza. Integrante una sirena che si attiva in base ai movimenti rilevati oppure da remoto tramite app, è la soluzione ideale per chi cerca un sistema di sicurezza facile da installare e assolutamente sicuro che, per altro, offre persino misure di archiviazione in cloud. Venduto generalmente al prezzo di ben 1.049,99€, il kit di sorveglianza base Arlo Pro2 è oggi in sconto a soli 729,00€! Un prezzo eccezionale, per un’occasione che non potete assolutamente perdere!

Ovviamente il kit di sorveglianza base Arlo Pro2 non è l’unico prodotto Arlo in offerta e, come sempre accade in questo casi, il nostro consiglio è di consultare l’intera proposta del portale, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozione dello shop, oltre alla nostra lista di acquisti consigliati che troverete in calce a questo stesso articolo. Prima di lasciarvi agli acquisti, tuttavia, ci preme invitarvi anche ad iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, così da poter scoprire ogni giorno quelli che sono i migliori sconti dedicati alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

