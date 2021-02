Prendiamoci una piccola pausa dalle classiche offerte Tech , per parlare di un argomento che farà la gioia dei lettori più appassionati di collezionismo, perché sul portale di Eaglemoss è cominciata una promozione che vi permetterà di acquistare 3 prodotti e ricevere in omaggio quello dall’importo più basso! Una volta selezionati gli articoli che volete acquistare, non dovrete far altro che procedere con il pagamento e lo sconto verrà applicato in maniera automatica, ma attenzione però che il tutto termina il 28 febbraio quindi affrettatevi ad approfittarne!

In questa iniziativa Eaglemoss ha coinvolto quasi tutto il suo incredibile catalogo di articoli su licenza salvo alcune piccole eccezioni, che però vengono chiaramente indicate una volta aperta la scheda prodotto con un avviso in rosso. Come anticipato, questa è una promozione che coinvolge un gran numero di modellini di astronavi tratte dai maggiori franchise di fantascienza del calibro di Star Trek ed Alien, con rappresentazioni in metallo pressofuso piene di dettagli e che nella confezione includono anche un pratico piedistallo e persino una rivista che descrive caratteristiche, dettagli e persino interviste esclusive di dietro le quinte.

I fan del collezionismo di statuette, invece, potranno cogliere al volo questa iniziativa per poter recuperare le famigerate statuette in resina metallica realizzate in scala 1:16 di tantissimi personaggi provenienti dal mondo del cinema come gli eroi Marvel o delle serie TV come Flash o Rick Sanchez, in queste versioni dipinte a mano che spiccano per la loro qualità artigianale. Ma non è solo oggetti da collezione, infatti sono inclusi nella selezione anche alcuni speciali kit di maglieria completi di tutto che vi permetteranno di realizzare molti oggetti ispirati ad Harry Potter, come un pratico set di sciarpe e guanti, calzini e persino zaini con, ovviamente, i colori delle vostre Case preferiti!

Poiché gli articoli inclusi in questo 3×2 di Eaglemoss sono molti, il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale relativa alla promozione, così da trovare quello perfetto in base ai vostri gusti. Infine, l’ultima cosa prima di farvi correre all’acquisto del vostro prossimo articolo di merchandise, è il ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

