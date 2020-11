Arriva la collezione esclusiva Mario 1985 su Zavvi!

Il 2020 è l’anno del 35° Anniversario di Super Mario, e per l’occasione su Zavvi è arrivata una nuova linea di abbigliamento esclusiva, dedicata alla fortunata serie di videogiochi targata Nintendo. Questa particolare collezione che prende il nome di Mario 1985 sarà disponibile solamente per 7 giorni, quindi se siete fan del famoso idraulico vi conviene sfruttare al volo questa occasione!

In questa promozione è possibile trovare una vasta scelta di t-shirt a maniche corte, con modelli per uomo, donna e bambino, caratterizzate da particolari colori delicati e grafiche molto minimal sulla parte frontale, per poi avere un’illustrazione più grande sulla schiena, come nel caso del modello con Super Mario e Yoshi, con tanto di uova del piccolo dinosauro.

Sono inclusi anche prodotti più pesanti adatti all’inverno, come felpe e t-shirt a maniche lunghe, molto semplici nel loro design e tutti a tinta unita, che rappresentano il famoso idraulico sulla parte posteriore con la scritta Super Mario Since 1985, mentre sulle braccia spiccano fantasie che possono variare dal logo del franchise fino ad arrivare ai simboli ed upgrade iconici della serie.

La collezione Mario 1985 però non include solamente vestiti, infatti sono presenti anche alcuni accessori imperdibili per ogni fan di Super Mario, come la tazza bicolore oppure la pratica borraccia termica da asporto con il tappo in bambù e rappresentazioni di stelline, delle monete e del fungo come nei videogiochi.

La collezione dedicata a Super Mario include numerosi prodotti, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla promozione, prima che possa terminare.

