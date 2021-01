Arriva la linea d’abbigliamento “Il Signore degli Anelli” su Zavvi!

Oltre alle molteplici offerte che riguardano i saldi invernali, vogliamo segnalarvi l’ultima linea di abbigliamento approdata sugli scaffali virtuali di Zavvi, ossia la collezione ufficiale dedicata alla saga de “Il Signore degli Anelli“! Una vasta selezione di capi d’abbigliamento ufficiali che, non solo è ispirata nelle iconiche grafiche e nei colori dagli storici libri di J.R.R. Tolkien, ma anche ai film di Peter Jackson, e che si va ad aggiungere alle altre promozioni ancora in vigore sul portale come il lancio della collezione vintage dedicata ad MTV Flashback oppure alle offerte che riguardano le t-shirt Marvel ad appena 9,99€ l’una.

In questa nuova e leggendaria collezione sono inclusi sia capi pensati per l’inverno come felpe ma include anche un numero considerevole di t-shirt da uomo e da donna, con la grafica dedicata ai personaggi principali della saga come Gandalf, Gollum oppure Arwen ritratti come apparsi nei film e con i nomi scritti con caratteri che ricordano la lingua dei Nani, degli uomini o degli elfi. Un vero Must Have per i fan delle vicende della Terra di Mezzo! Per i fan dell’unico Anello, invece, è disponibile a soli 26,99€ una felpa nera in cotone a lui dedicata con tanto di incisione dorata scritta con la famosa lingua di Mordor sulle braccia e sul petto una riproduzione del gioiello.

Clicca qui per vedere tutte le offerte relative ai SALDI 2021!

Una collezione del genere non può limitarsi a soli vestiti, ed infatti nel catalogo di prodotti su Zavvi vediamo anche dei pratici cappelli dal design molto minimal per combattere il freddo, ma anche zerbini e cuscini che oltre ad essere utili a decorare l’ambiente possono descrivere un momento specifico, come per la coperta che replica l’incoronazione di Aragorn con tanto di fantasia che ritrae l’albero di Albero di Gondor e corona del sovrano.

Avrete capito che la collezione Il Signore degli Anelli arrivata su Zavvi include un gran numero di articoli, e per questo il nostro consiglio è, come sempre, quello di consultare la pagina con l’amplia scelta di prodotti presente sul portale così da trovare quello più adatto in base ai vostri gusti. Infine, prima di lasciarvi ai camerini virtuali di Zavvi, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!