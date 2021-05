Arrivano gli sconti di primavera di Startselect sui prodotti Xbox, Nintendo e Twitch!

Hanno finalmente avuto il via su Startselect le offerte di primavere, con numerosi prodotti Xbox, Nintendo e Twitch che sono ora in offerta sul noto sito. Grazie al codice READYSETSPRING5, da inserire al momento dell’acquisto, è infatti possibile ottenere ben il 5% di sconto su numerosi prodotti. Non male considerando che si tratta di gift card e abbonamenti dal prezzo solitamente fisso. Tale codice sconto rimarrà attivo fino al prossimo 4 giugno.

A essere in offerta sull’affidabile Startselect sono sia gli abbonamenti che le gift card per le varie piattaforme. Lato Xbox abbiamo infatti non solo l’immancabile Live Gold e il Game Pass Ultimate a essere in offerta, ma anche l’abbonamento a EA Play e diversi tagli di gift card, ossia di credito per lo store. Situazione analoga per Nintendo, dove a essere in offerta sono l’abbonamento ai servizi online e numerose gift card. Carrellata che si chiude con Twitch, dove le offerte si spostano sulle varie gift card. Tutto quanto fino a ora elencato con il 5% di sconto grazie al codice READYSETSPRING5.

Come accennato in precedenza, il codice sconto READYSETSPRING5 che vi consentirà di ottenere il 5% di sconto su numerosi prodotti Xbox, Nintendo e Twitch, rimarrà attivo solo fino al prossimo 4 giungo. Se siete interessati ad approfittarne il nostro consiglio è insomma quello di fare decisamente in fretta.

» Clicca qui per tutte le offerte di primavera di Startselect «

Attenzione: ai prezzi elencati di seguito deve ancora essere tolto il 5% del codice READYSETSPRING5 .

La nostra selezione di offerte

