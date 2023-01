Se state pensando di acquistare nuovi zaini, borse, valigie per la stagione in corso, non dovreste perdervi le super proposte Carpisa per i saldi invernali.Per cominciare al meglio questo 2023, lo shop ha infatti deciso di mettere in ribasso moltissimi dei suoi articoli, dai modelli classici e perfetti per l’utilizzo quotidiano fino a trolley e borsoni, ideali per le prossime vacanze.

Avrete la possibilità di portare a casa i prodotti perfetti, in base a esigenze e budget, utilizzando sconti che arrivano fino al 50%. Gli articoli in promo, dalle borse fino agli accessori, sono in offerta a disponibilità limitata. Il nostro invito è, dunque, di scegliere immediatamente tra quelli disponibili e affrettarvi ad acquistare i vostri preferiti prima che finiscano.

Tra le varie proposte, ideali per andare in università o per recarsi a lavoro, vi consigliamo il comodissimo zaino Brampton GO disponibile a 30,00€ invece di 49,95€. Si tratta di un modello dallo stile essenziale ed elegante, realizzato in materiale tinta unita e dall’aspetto granato. Lo zaino in questione, è composto da un comparto principale con organizzazione interna fissa, dove è possibile disporre a proprio uso glie effetti personali e un comparto posteriore imbottito per PC e Tablet.

Lo schienale dello zaino è rivestito in rete, in modo tale da conferirgli una maggiore traspirabilità e, non meno importante, potrete decidere tra 3 colori: nero, grigio scuro e taupe! Menzioniamo anche un comodissimo servizio messo a disposizione da Carpisa, ovvero Scalapay. Pagando con Visa, Mastercard o Amex potrete rateizzare il totale dei vostri acquisti in 3 mensilità, senza interessi! Vi basterò creare un account in una manciata di minuti e, una volta fatto l’accesso, pagare la prima delle 3 rate automaticamente!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Carpisa dedicata alle offerte, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

