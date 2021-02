Arrivano le nuove offerte Amazon dedicate ai videogiochi!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte del giorno su Amazon, vi segnaliamo ora il ritorno delle sempre graditissime offerte che il portale riserva al mondo dei videogiochi, con proposte in sconto che spaziano attraverso titoli di molte delle principali console presenti sul mercato. C’è spazio un po’ per tutti i tipi di giocatori, con titoli d’azione, avventura e persino alcune proposte sportive e simulative, anche se, in termini di prezzo proposto, è impossibile non sottolinearvi la presenza dell’edizione base dell’adrenalinico Gears 5, titolo ancora oggi molto valido, e che oggi può essere vostro a meno di 30 euro!

Stiamo parlando di un titolo che, come riporta anche la nostra recensione, è ancora oggi molto godibile, con un solido compartimento online ed una campagna complessa e sfaccettata, complice anche l’introduzione di una nuova protagonista. Arricchito da un nuovo bilanciamento delle fasi di gioco, che alterna il classico shooting ad alcune aree riccamente esplorabili e open world, Gears 5 è un must per qualsiasi possessore delle console Microsoft e, proprio per questo, ve ne suggeriamo caldamente l’acquisto, specie considerando le ottime performance che il gioco può riservare anche ai possessori delle nuove console Microsoft.

Ovviamente, Gears 5 è solo uno dei tanti giochi in offerta e, proprio per questo, oltre ad invitarvi a consultare la nostra selezione di prodotti, vi invitiamo anche a dare un’occhiata anche alla pagina principale dedicata alle offerte Amazon, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

