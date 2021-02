Arrivano le nuove offerte degli Xdays da Mediaworld!

Oltre alle ottime occasioni del Solo per Oggi, sul sito di MediaWorld sono tornati gli XDays, e con loro tantissime promozioni che vi permetteranno di fare acquisti ad ottimo prezzo sulla maggior parte delle categorie di prodotti presenti sul portale. Per aderire a questa iniziativa avrete tempo fino al 28 febbraio e potrete trovare articoli come smartphone, TV, elettrodomestici, accessori di informatica, macchine fotografiche e tanto altro con i prezzi scontati anche del 50% in alcuni casi, e con la possibilità di usufruire del servizio del finanziamento online di MediaWorld ed ottenere il Tan fisso 0% ed il TAEG 0%.

Di questa vasta selezione di offerte proposta da MediaWorld, quella che spicca riguarda la smart TV Panasonic TX-65GZ960E, che può esser acquistata a 1.599,00€ con uno sconto di quasi 1.000€ rispetto al suo tipico prezzo di listino! Ci rendiamo conto che potrebbe sembrare una cifra considerevole, ma si deve considerare che si tratta di una smart TV da 65 pollici che sfrutta appieno la tecnologia OLED di Panasonic, quindi si tratta di una vera occasione da cogliere al volo. Con il suo design ultra sottile, il Panasonic TX-65GZ960E è in grado di integrarsi alla perfezione i qualsiasi tipologia di ambiente immergendo completamente nella sua qualità di immagini, mentre la presenza di una base centrale, elegante e molto discreta, riduce incredibilmente l’ingombro generato dal TV.

Il Panasonic TX-65GZ960E sfrutta inoltre il supporto HDR per una riproduzione ottimale dei contenuti pensati per questo formato, riuscendo a raggiungere vette di contrasto e di volume colore paragonabili solamente alla realtà, oltre che risulta compatibile anche con i sistemi di Dolby Atmos che diffondono i suoni da tutte le dimensioni, rendendo ancora maggiore il coinvolgimento. Una delle maggiori particolarità del Panasonic TX-65GZ960E sta nel fatto che, oltre ad avere un rapido accesso alle piattaforme multimediali come Prime Video e DAZN, è in grado di attivare la Netflix Calibrated Mode e ne ottimizza i contenuti con un lavoro di contrasto dinamico e colori ottimizzati. Infine, grazie alla compatibilità con Alexa o Assistebnte Google, il Panasonic TX-65GZ960E può esser usato per svolgere molte operazioni come l’accensione, il volume o il cambio di programma ed ovviamente può esser in grado di interagire con gli altri dispositivi di una casa smart.

Il Panasonic TX-65GZ960E è un ottimo televisore se si è alla ricerca di un TV OLED con numerose feature interessanti, ma vi ricordiamo che rimane solo uno dei tantissimi articoli coinvolti negli XDays di di MediaWorld, quindi il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina relativa del portale, così da consultare tutte le proposte e trovare quella perfetta per voi entro il 28 febbraio. Prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!