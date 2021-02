Arrivano le nuove offerte Euronics dedicate alla tecnologia!

Vi segnaliamo che su Euronics è disponibile una nuova tornata di offerte dedicate al mondo tech, con centinaia di sconti che, in molti casi, tagliano anche il 40% del prezzo originale, offrendovi così un’occasione eccezionale per acquistare a prezzo ridotto articoli come smart TV, notebook, robot aspirapolvere e tanti altri articoli con un’animo tecnologico, in quella che è una promo che si esaurirà il prossimo 3 marzo!

Come avete avuto modo di capire, gli amanti della tecnologia potranno scegliere una marea di prodotti e tra questi abbiamo deciso di segnalarvi la smart TV LG OLED55CX6LA da 55 pollici, un modello già protagonista di alcune passate iniziative promozionali, e che oggi torna disponibile a prezzo scontato con un taglio al prezzo di ben 500€, con un valore d’acquisto che scende dagli originali 1.999,00€ a 1.499,00€.

Munita di un eccellente pannello OLED, che ben giustifica il prezzo superiore ai 1000 euro, la LG OLED55CX6LA è il corrispettivo domestico di un piccolo cinema, grazie ad una qualità del pannello che riesce a gestire in modo indipendente ogni pixel e raggiungere un livello nella resa dei neri semplicemente imparagonabile ad altre tecnologie. Questa tecnologia è perlopiù diffusa in ambito cinematografico, suggerita quindi per film e serie TV. Tra le altre cose, questo specifico modello implementa il processore a9 di terza generazione, capace di analizzare il contenuto visualizzato sullo schermo per riprodurlo in modo ancora più preciso. Ovviamente, immancabili i supporti Dolby Vision e Dolby Atmos, cosi come non poteva mancare la modalità FilmMaker, che è in grado di offrire un vero effetto cinematografico che, abbinato al pannello OLED, farà la felicità degli amanti del cinema.

Non apprezzate il cinema e preferite il gaming su console? Nessun problema, perché la LG OLED55CX6LA si dimostra eccellente anche sotto questo punto di vista, grazie al supporto Nvidia G-Sync, una tecnologia che riduce al minimo i fastidiosi lag e con tempi di risposta, pensate un po’, di soli 1ms, paragonabili a quelli di un monitor da gaming.

Proposte, quelle di Euronics, che non si limitano solo a questo televisore, ed ecco perché suggeriamo di dare un'occhiata alla pagina relativa all'iniziativa, così che possiate consultare tutte le offerte disponibili nel dettaglio.

