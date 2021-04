Arrivano le nuove offerte Outsunny sui prodotti da giardino: sconti fino al 20%!

Dal momento che le giornate di sole stanno per diventare una convenzione, le offerte a tema outdoor sono oggi più interessanti che mai, soprattutto quando arrivano su portali come Amazon. A tal proposito, vi informiamo che il colosso dell’e-commerce si è di nuovo attivato, scontando fino al 20% una serie di prodotti a marchio Outsunny, che potrebbero migliorare il vostro relax estivo. A differenza della scorsa occasione, quando le offerte avevano una durata di soli 24 ore, il portale ha fatto in modo che le offerte attuali siano valide per i prossimi 5 giorni, dandovi la possibilità di valutare con più calma gli articoli che meglio si adattano alla vostra zona verde.

Ad ogni modo, una delle offerte più interessanti di questa nuova iniziativa a marchio Outsunny crediamo sia quella dedicata al dondolo in legno, proposto a 363,96€ invece di 432,95€. Si tratta di un articolo molto ben costruito, in grado di farvi passare momenti di relax indimenticabili, grazie anche alle diverse possibilità di utilizzo.

La struttura, infatti, è stata pensata per essere usata sia come dondolo che come lettino, dandovi la possibilità di scegliere il comfort più adatto a voi. In entrambi i casi, avrete una seduta comoda e sarete protetti dai raggi solari dall’ampio tettuccio, mentre la stabilità è garantita dalle catene in acciaio verniciato a polvere, che supportano un peso massimo di 300 kg. Questo significa che il dondolo in legno di Outsunny offre lo spazio e le capacità per reggere mediamente 3 persone.

Inoltre, si adatta ad ogni condizione atmosferica, grazie al tessuto resistente alle intemperie, e avrete una certa sicurezza che rimanga nella sua posizione anche durante gli utilizzi che mettono a dura prova la stabilità della struttura, grazie alla presenza di piedini rivestiti in gomma antiscivolo. Insomma, questo dondolo ha tutto quello di cui avete bisogno per rilassarvi e divertirvi, motivo per cui nulla dovrebbe fermarvi durante la fase di acquisto che, ricordiamo, vi permetterà di risparmiare circa 70€.

Sulle pagine del portale troverete questo e molto altro in offerta

