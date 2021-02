Arrivano le nuove offerte tech di Mediaworld a tasso zero!

Vi segnaliamo che, oltre alle ottime occasioni degli XDays e del Solo per Oggi, sul sito di MediaWorld è cominciata una nuova iniziativa che vi permetterà di fare ottimi acquisti sul meglio della tecnologia a prezzi imperdibili! Questa promozione termina il 3 marzo e fino ad allora vi permetterà di acquistare i più svariati articoli come smartphone, smart TV, elettrodomestici, videogiochi e tanto altro con sconti che arrivano a ribassare i prezzi anche del 50%, ma soprattutto con la possibilità di poter richiedere finanziamenti con Tasso 0% in 20 rate su tutti gli acquisti con importo superiore a 199€.

Di fronte a tutte queste occasioni proposte da MediaWorld, vogliamo però segnalarvi quella relativa alla lavatrice LG F4Wv510S0E, che potrete acquistare con uno sconto di 400€, ossia a soli 599,00€. La prima cosa che risalta della LG F4Wv510S0E è la particolare ampiezza del cestello, infatti con i suoi ben 10,5 kg di carico è in grado di contenere un gran numero di capi, riuscendo però nella difficile impresa di essere più piccola nelle dimensioni rispetto ai suoi modelli precedenti, risultando infatti profonda appena 56,5 cm.

A migliorare le performance di LG F4Wv510S0E ci pensa l‘intelligenza artificiale Direct Drive, che si occupa di scegliere il lavaggio perfetto in base alla quantità e tipologia dei capi presenti nel cestello, arrivando ad ottimizzare sia il consumo energetico che quello di detersivo. LG F4Wv510S0E è poi dotata di particolari agitatori che permettono di sfruttare la tecnologia Turbowash e di accelerare quindi i tempi di lavaggio, mentre la presenza di un potente getto di vapore che si attiva a fine ogni ciclo ha una doppia funzione, da un lato fa in modo che i tessuti possano mantenere la loro morbidezza naturale, e dall’altro elimina il 99,9% di batteri ed allergeni presenti nel cestello. Infine, attraverso il suo collegamento ad internet, è possibile monitorare le varie operazioni di LG F4Wv510S0E attraverso lo smartphone, scaricare nuovi programmi, e qualora abbiate anche l’asciugatrice LG, le varie informazioni ottenute sul bucato verranno inviate automaticamente dall’AI da un dispositivo all’altro.

Come avrete capito, la LG F4Wv510S0E è una lavatrice con numerose caratteristiche interessanti soprattutto considerata la sua fascia di prezzo, e si tratta senza alcun dubbio di una delle migliori occasioni incluse in questa nuova promozione MediaWorld. Eppure le offerte sono ancora moltissime, ed ecco perché vi suggeriamo di consultare l’apposita pagina dedicata agli sconti MedaiWorld, così da sfogliare l’intera proposta del portale. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!