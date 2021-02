Arrivano le offerte Amazon dedicate agli smartphone!

Dopo avervi proposto le offerte della mattinata su Amazon dove, come avrete visto, è disponibile ad un prezzo stellare la bellissima smart TV Sony KD75XH8096PBAEP da 75″ con risoluzione 4K, ora torniamo a spaziare tra le innumerevoli offerte dello store di Jeff Bezos per proporvi quella che è la nuova tornata promozionale ora disponibile, e dedicata agli smartphone di alcuni dei principali brand del mercato tra cui, come vedrete, anche Samsung.

Si tratta di un’occasione assolutamente da non perdere, specie considerando l’avvicinarsi della festa di San Valentino per cui, come immaginerete, uno di questi smartphone può rappresentare un regalo più che gradito per i vostri partner, specie considerando gli ottimi prezzi proposti!

Prezzi come quello relativo all’ottimo Samsung Galaxy S21+, venduto da Amazon al di sotto dei 1.079,00€ necessari per portarselo a casa e, per la precisione, a 982,00€, scendendo così sotto la soglia psicologica dei mille euro. Disponibile nella sua variante da 128GB, Samsung Galaxy S21+ è solo l’ultimo nato della straordinaria famiglia degli smartphone Galaxy di Samsung, arrivato sul mercato meno di un mese fa, ed incredibilmente già venduto ad un prezzo scontato.

Equipaggiato con un ampio e brillante display Dynamic AMOLED 2X da 6,7″, Samsung Galaxy S21+ offre il massimo delle performance sul mercato, potendo contare su di un potente processore Exyno 2100, più che in grado di gestire qualsiasi richiesta da parte dell’utente, sia essa lavorativa o ludica. Sobrio ed elegante, con il suo form factor dai bordi arrotondati, è nel suo comparto fotografico che Samsung Galaxy S21+ dà però il meglio di sé, potendo contare su di un gruppo di 3 fotocamere posteriori, la principale da 64 MP, le due secondarie entrambe da 12 MP, in grado non solo di scattare foto pulite, perfette e dai colori brillanti, ma anche di registrare video in 8K, con anche la possibilità di catturare scatti di alta qualità da ognuno di essi, qualora vi rendiate conto di voler catturare in foto un momento precedentemente impresso in video!

Dotato, dulcis in fundo, di uno zoom ibrido 30x, Samsung Galaxy S21+ punta chiaramente ad imporsi al vertice del mercato dei cameraphone, scalzando lo strapotere di Apple e glissando l’agguerrita concorrenza di Huawei, complice non solo la qualità degli scatti, ma anche una serie di accortezze, non ultima una gestione intelligente della batteria da 4.800 mAh, che permette a questo smartphone di essere uno degli dispositivi più desiderabili di questa prima metà del 2021!

Ovviamente, Samsung Galaxy S21+ non è l’unica offerta di questa nuova promozione dedicata agli smartphone su Amazon e, proprio per questo, vi invitiamo caldamente a consultare anche la pagina principale dedicata a tutte le offerte del portale, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!