Arrivano le offerte dei PlayStation Days of Play su Euronics

Con l’arrivo dell’ultima settimana di maggio sono tornati anche i tradizionali PlayStation Days of Play, giornate di sconti che, partendo da PlayStation Store e arrivando alle diverse catene di negozi, propongono in sconto una moltitudine di prodotti PlayStation tra cui, ovviamente, anche diversi videogame di primissimo piano. Se Amazon, stranamente, non si è prodigata più di tanto di promuovere l’iniziativa, altri portali hanno invece colto la palla al balzo per offrire ai propri utenti un bel po’ di offerte interessanti, con occasioni imperdibili anche per quanto riguarda l’acquisto di PS4 nelle sue varie versioni e bundle.

Tra i vari val sicuramente la pena segnalare Euronics che, proprio in giornata, ha dato il via alla sua versione dei PlayStation Days of Play, con offerte che spaziano tra giochi, accessori, console e persino PlayStation VR, il tutto ovviamente a prezzo scontatissimo!

Ottime le occasioni per quanto riguarda i bundle tra cui, ad esempio, vi segnaliamo l’offerta relativa l’acquisto di una PS4 con HDD da 1 TB e ben due DualShock 4, venduta in accoppiata con l’ottimo e Nioh 2 a soli 359,99€, con un risparmio di circa 50 euro, pari al valore del gioco! O, ancora, l’ottima offerta relativa al bundle di PS VR, venduta nella sua edizione “Mega Pack”, con ben 5 titoli tra cui Skyrim e Resident Evil 7, venduto al prezzo di soli 229,99€, in virtù degli originali 329,99€!

Un affare, a cui si sommano tante altre offerte relative all’acquisto dei pad e dei singoli giochi, con offerte di primo piano sul mondo delle esclusive Sony la cui libreria di titoli annovera vere e proprie killer application come Death Stranding, Marvel’s Spider-Man e God of War, per altro tutti in sconto! Non mancano, infine, anche offerte relative i piani di abbonamento annuali per PS Plus ed il servizio di gaming in streaming PlayStation Now, grazie ai quali potrete sottoscrivere o rinnovare i vostri abbonamenti con sconti fino al 20% ed una attivazione istantanea grazie all’invio immediato di codici di attivazione digitali.

Dunque, senza indugiare oltre, vi rimandiamo a quelle che sono le offerte più interessanti di questa iniziativa con l’invito, come sempre, a consultare l’intero catalogo di promozioni, così da non lasciarvi scappare proprio nessuna delle ottime offerte Euronics. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!