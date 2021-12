Arrivano le offerte di Natale iRobot! Prezzi al ribasso sugli aspirapolvere Roomba!

Vi informiamo che iRobot ha messo in piedi le sue offerte di Natale e questo significa che potrebbe essere giunto il momento di affidare la pulizia domestica ad un robot aspirapolvere. Valida fino al 9 gennaio 2022, la promozione tiene conto proprio di questi elettrodomestici, la cui utilità al giorno d’oggi non può essere messa in discussione. Gli sconti arrivano fino a 500€ e coinvolgono sia i modelli singoli sia quelli muniti dell’utilissimo svuotamento automatico della polvere.

Le proposte sono disponibili sullo store ufficiale iRobot, dove viene consigliato acquistare entro le ore 14:00 del 21 dicembre per avere la certezza che il prodotto vi arrivi prima di Natale. A tal proposito, cosa c’è di meglio se non regalarsi un ottimo robot aspirapolvere per questo fine 2021? Parliamo infatti di elettrodomestici che potrete usare tutti i giorni e che vi permetteranno di non badare più ad alcune faccende domestiche, lasciandovi più tempo per fare altro o di rilassarvi. Ad esempio, se lavare il pavimento è un operazione che vi toglie tempo prezioso, il Braava Jet M6 è quello che farà al caso vostro. Scontato di 200€, è un robot progettato esclusivamente per lavare i pavimenti e questo significa che i risultati saranno perfetti.

Con il Braava Jet M6 potrete scegliere se far eseguire al robot un lavaggio ad acqua o una pulizia a secco, soddisfacendo così le vostre esigenze quotidiane. Come tutti i più recenti robot, è compatibile con Amazon Alexa e l’assistente Google, questo significa che potrete comandarlo con dei semplici comandi vocali. Inoltre, tramite l’applicazione ufficiale potrete scegliere le zone della casa dove l’elettrodomestico deve passare e lavare. Come detto, le soluzioni iRobot sono concentrati di tecnologia e, nonostante il Braava Jet M6 non sia il top di gamma del brand, riuscirà ad eseguire uno schema di pulizia efficiente e sistematico quando si troverà di fronte mobili, tappeti e altri ostacoli.

Noi abbiamo citato il lavapavimenti Braava Jet M6, ma le offerte tengono conto anche di svariati robot aspirapolvere, perfetti invece per aspirare la polvere, motivo per cui consigliamo caldamente di scoprire tutte le altre offerte sulla pagina ufficiale perché, vi ricordiamo, il risparmio arriva fino a 500€. Allo stesso modo, vi invitiamo anche ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store in occasione del Natale 2021, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buone feste!

