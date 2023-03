Se siete alla ricerca di offerte imperdibili, probabilmente saprete che Amazon, in determinati periodi dell’anno, mette a disposizione sconti con percentuali altissime. Con l’arrivo della primavera siamo entrati in uno di questi momenti più convenienti, pertanto preparatevi a fantastiche occasioni d’acquisto!

Nelle ultime ore, infatti, lo store ha annunciato che dal 27 al 29 marzo celebrerà la nuova stagione primaverile rilasciando tantissime offerte. Non ci sono ancora informazioni dettagliate a riguardo, ma visto che parliamo di Amazon, e se consideriamo quanto accaduto nelle scorse edizioni, è logico aspettarsi sconti non solo su prodotti a tema primavera, ma su moltissime categorie merceologiche.

Il gigante dell’e-commerce si prepara quindi a rendere felice i suoi clienti e, come se non bastasse, sembra non ci sia bisogno neanche di un abbonamento Amazon Prime, che tuttavia consigliamo caldamente, anche solo per un singolo mese. Ci saranno infatti sicuramente offerte strepitose anche su prodotti a basso prezzo, sui quali altrimenti andreste a pagare le spese di spedizione.

Insomma, saranno tre giorni di fuoco e noi di Tom’s Hardware faremo tutto il possibile per segnalarvi le migliori offerte, proprio come durante il Prime Day e Black Friday. Questa iniziativa non fa altro che consolidare ancora una volta Amazon come una delle principali destinazioni per lo shopping online, al punto che lo store vi consiglia di prepararvi per questo evento, scaricando l’app dedicata, creare una lista dei desideri e ovviamente attivare le notifiche.

Ribadiamo che Tom’s Hardware sarà in prima linea, con l’obiettivo di segnalarvi prodotti con sconto reale e che abbiano un senso pertanto, oltre a scaricare l’app di Amazon e prepararvi psicologicamente, vi suggeriamo anche di iscrivervi ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

