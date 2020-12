Arrivano le offerte Logitech per il Natale!

Dopo le avervi proposto già diverse offerte nel corso della giornata, non è ancora arrivato il momento si staccare la spina perché ad entrare nelle offerte di Natale di Amazon è Logitech, che propone prodotti da gaming a minimi storici, dando quindi l’opportunità a moltissime persone di comprare quelle che sono alcune delle migliori tastiere e mouse a prezzi stracciati.

Un esempio di queste offerte strepitose è sicuramente la tastiera meccanica Logitech G910 Orion Spectrum, un vero concentrato di funzionalità e tecnologie che permetteranno ai giocatori professionisti di sfruttare ogni singola operazione eseguita all’interno del gioco, senza il rischio di sbagliare tasto o, peggio, andare in contro a fastidiosi fenomeni di lag, i quali spesso sono la causa principale di sconfitte all’interno di una sessione di gioco.

Dotata dei famosi switch Romer-G, la Logitech G910 Orion Spectrum permette di personalizzare qualsiasi cosa, a partire dall’illuminazione fino ad arrivare alle funzioni dei tasti, grazie all’interfaccia Arx Control, controllabile anche tramite smartphone con l’apposito dock presente sul bordo superiore della tastiera. Senza girarci intorno, questo modello è uno dei migliori al mondo, dotato persino di controlli multimediali one-‎touch, attraverso i quali potrete comandare musica e video per disattivare l’audio, riprodurre, mettere in pausa e saltare brani e scene. La presenza del poggiapolsi, inoltre, fa sì che possiate trascorrere diverse ore senza affaticamento e godere di un comfort ottimale, il tutto a soli 104,99€, una cifra che seppur possa sembrare alta per una tastiera, per questo specifico modello vi assicuriamo che in realtà è bassa, soprattutto se consideriamo che il suo prezzo ufficiale supera i 200€.

Insomma, una tastiera da gaming che rimarrà tra le migliori in assoluto ancora per molto tempo, come d’altronde lo è dal 2017, ma oggi grazie ad Amazon può essere vostra ad un prezzo molto più ragionevole e alla portata di tutti. I giocatori professionisti e, in generale coloro che vogliono avere il massimo, non possono far altro che puntare su questo modello. Detto ciò, vi lasciamo – come sempre – il link che vi porterà alla pagina dedicata dove potrete scoprire tutte le offerte che il portale ha riservato sui prodotti Logitech G. Prima di passare al prossimo articolo, è sempre una buona cosa iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

