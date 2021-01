Arrivano su Amazon le offerte sui seggiolini auto Cybex!

Oltre alle classiche offerte del giorno, su Amazon sono arrivati gli sconti dedicati ai seggiolini Cybex! Questo vuol dire che chiunque abbia la necessità di munirsi di un ottimo seggiolino per auto o, semplicemente, migliorare la sicurezza del vostro bambino durante i viaggi, nonché il comfort, troverà in questa iniziativa grandi opportunità.

Uno dei motivi che fanno sì che questa sia un’occasione da non perdere per chi ha famiglia o per coloro che si apprestano ad averla non dipende solo dalla parte economica, ma anche e soprattutto dal tipo di seggiolini presenti in questa selezionare. Parliamo infatti di prodotti Cybex, brand specializzato e pluripremiato in questo mercato, come il Cybex Silver Pallas 2-Fix, un seggiolino che fa della sicurezza, design e funzionalità i suoi punti di forza, e che può essere acquistato oggi con uno sconto del 42%, facendo crollare il prezzo dagli oltre 300€ necessari durante le giornate normali a soli 179,99€.

Adatto per bambini dai 9 mesi fino a 12 anni, il Cybex Silver Pallas 2-Fix è un prodotto di alta qualità che punta ad offrire al bambino tutto il comfort necessario e permette al genitore di scegliere svariate posizioni in modo che possa adattarsi a tutte le condizioni. Installabile su auto con e senza ISOFIX, questo specifico modello vanta un dispositivo antiabbandono Tippy Pad integrato, il che è un vero e proprio valore aggiunto, sebbene a farla da padrone siano le caratteristiche del seggiolino. A tal proposito, vi segnaliamo che il poggiatesta è regolabile in altezza in ben 11 posizioni, oltre ad essere facilmente reclinabile con una sola mano in 3 posizioni. Inoltre, questo modello dispone di un’ottima protezione dagli impatti laterali ed è stato studiato per essere trasportato agevolmente, nonostante le dimensioni e il ricco assortimento di accessori.

Insomma, un seggiolino con linee senza tempo ed eleganti capace di regalare al vostro bambino la giusta comodità che gli serve. Il Cybex Silver Pallas 2-Fix non è l’unico però ad essere offerto a prezzo scontato, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per valutare i restanti modelli Cybex e scegliere quello che più si adatta alle vostre esigenze, sebbene consigliamo di puntare sul modello sopra citato, dal momento che si adatta a tantissime condizioni. Detto ciò, resta valido il consiglio di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

