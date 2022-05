Dopo avervi segnalato la grandiosa offerta riguardante la LG QNED da 75″ con oltre 2.000 euro di sconto, scopriamo ora gli sconti che eBay sta riservando al bellissimo mondo del giardinaggio che, durante la primavera, interessano chiunque possiede un proprio spazio verde. Durante questa stagione, infatti, c’è bisogno di attrezzi come tagliaerba e tagliasiepi per mantenere tutto in ordine e ora avrete l’opportunità di acquistarli a ottimi prezzi.

Il noto portale di compravendita è tra i siti più vantaggiosi dove acquistare questo genere di attrezzi e questa nuova iniziativa lo conferma ancora una volta, con gli sconti che arrivano fino al 70%. Oltre a una serie di attrezzi per il taglio dell’erba, la selezione di eBay coinvolge anche numerosi articoli per il fai da te, sempre a tema giardinaggio, e non mancano neanche diversi utensili che potrete usare dentro le mura domestiche, come ad esempio gli utilissimi avvitatori elettrici.

Le alte percentuali di sconto rendono questa iniziativa molto coinvolgente, a maggior ragione se il catalogo propone svariati articoli di brand importanti e leader del settore, come Black+Decker e Einhell, spesso presenti nelle nostre guide dedicate all’acquisto. Oltre a risparmiare, dunque, potrete portarvi a casa prodotti di una certa rilevanza, come potrebbe essere il rasaerba elettrico Einhell Gc-Em1536, perfetto per chi necessita di uno strumento in grado di tagliare l’erba del giardino in maniera semplice e non troppo faticosa.

Se invece vi serve qualcosa di maneggevole che vi aiuti ad avvitare le più disparate viti, un avvitatore elettrico come il Makita DDF453Z è ciò che fa per voi. Questo modello viene proposto da eBay a 60,99€ a seguito di uno sconto quasi del 70%, ma è solo uno dei tanti attrezzi presenti in offerta. Come lui, infatti, ci sono tantissime altre proposte ancora più interessanti che, per questioni di tempo e spazio, vi lasciamo scoprire direttamente a voi sulla pagina dedicata.

Ribadiamo che i prodotti che abbiamo citato sono solo un’assaggio dei numerosi attrezzi da giardino che potrete trovare a prezzo scontato nel corso di questi giorni su eBay, per questo vi consigliamo ancora una volta di trovare 5 o 10 minuti del vostro tempo per dare un’occhiata alla promozione. Siamo sicuri che ne varrà al pena!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

