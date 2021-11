Asciugacapelli Dyson Supersonic: il meglio del meglio, in sconto da ePrice!

Desiderate acquistare un asciugacapelli? In questo articolo vi illustriamo la recentissima promozione di ePrice che coinvolge il Dyson Supersonic! Si tratta di uno dei migliori prodotti attualmente in circolazione, ed è venduto ad un prezzo mai visto prima, con uno sconto che raggiunge la percentuale del 28%. Attenzione però, la scadenza non è prossima al termine, ma potrebbero finire le scorte rimanenti, motivo per cui vi invitiamo ad affrettarvi!

Come abbiamo specificato, stiamo parlando di un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, poiché vanta una serie di specifiche che, tendenzialmente, non sono presenti in altri articoli di questo segmento di mercato. Innanzitutto, vanta un potente motore digitale per un’asciugatura rapida, oltre alla possibilità di un controllo intelligente del calore, in modo tale da proteggere la naturale luminosità dei capelli.

Inoltre, vanta un design più largo e sottile, per consentire di creare un flusso d’aria ad alta velocità, così da poter creare il perfetto styling. Oltre a ciò, la sua struttura concentra l’aria, il che permette di lavorare una sezione alla volta, senza interferire con il resto dei capelli. Non manca poi l’opzione fredda, nel caso in cui ci fosse bisogno di un’asciugatura lenta.

Originariamente venduto a 399,99€, Dyson Supersonic è ora acquistabile a “soli” 289,99€, a seguito di uno sconto del 28%. Insomma, un asciugacapelli eccellente, nonché uno dei migliori in circolazione e, considerando il suo nuovo prezzo, diventa un autentico best-buy. Naturalmente, non rappresenta l’unica offerta di ePrice, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale.

