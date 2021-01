Asciugacapelli, scaldaletto e non solo nelle nuove offerte Imetec!

Solo pochi giorni fa vi abbiamo segnalato l’ottima promozione che Amazon ha riservato ai prodotti Imetec, quando proprio ora abbiamo scoperto che il colosso dell’e-commerce ha ulteriormente aumentato il numero di articoli in offerta, i quali adesso includono anche asciugacapelli, scaldaletto e molto altro, rendendo ancora più imperdibile quella che era già una grande occasione per portarsi a casa ottimi elettrodomestici a prezzi vantaggiosi.

Come non citare ad esempio la Imetec Bellissima My Pro Creativity Infrared B8 200, piastra con tecnologia a infrarossi e rivestimento in ceramica, nonché cheratina, quest’ultima presente solo nei prodotti di un certo livello con l’obbiettivo di rendere i capelli ancora più lisci e setosi. Acquistabile oggi a soli 58,99€ invece di 89,99€, questa piastra è una delle migliori soluzioni per chi intende prendersi cura dei propri capelli, attraverso uno strumento capace di trattare in modo ottimale anche i capelli ricci e difficili.

Dotata di display LCD, la Imetec Bellissima My Pro Creativity Infrared B8 200 vi permetterà di impostare ben 11 livelli di temperatura e grazie alla presenza di un sistema a 4 piastre riuscirete ad ottenere risultati perfetti a prescindere da quale stile vogliate dare ai vostri capelli. Lisci o mossi, sta a voi decidere come mettere alla prova la soluzione di Imetec, la quale sarà pronta per l’utilizzo in pochi secondi grazie al riscaldamento rapido.

Inoltre, qualora ve lo siate persi nei giorni scorsi, vi riproponiamo il robot da cucina Imetec Cukò Maestro, dal momento che si trova ancora in offerta con un risparmio di oltre 60€. Potente e capiente, questa soluzione da cucina vanta un design moderno con un display digitale posto nella parte anteriore, che riporta le principali funzioni e modalità attive in quel momento, oltre alle informazioni classiche come timer, velocità e temperature. Sono ben 20 i programmi automatici di cui dispone, e ben 10 le funzioni che vi permetteranno di cuocere, impastare, frullare e fare molto altro. Anche in questo caso, siamo di fronte alla soluzione perfetta per chi è solito munirsi di prodotti di un certo livello. Non a caso, questo robot è in grado di cuocere tutti i vostri piatti preferiti, dall’antipasto al dolce, il tutto con pochi e semplici click.

Amazon, dunque, mette su un piatto d'argento occasioni davvero imperdibili e, soprattutto, alla portata di tutti. Sono tanti i prodotti in offerta, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le proposte e trovare l'articolo che soddisfa le vostre esigenze.

