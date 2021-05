Asciugatrice a metà prezzo su ePrice! Ecco come averla

Proseguiamo la nostra rassegna stampa dedicata alle offerte della rete informandovi di una promozione che riteniamo molto vantaggiosa, al punto che potrebbe invogliarvi ad aggiornare alcuni elettrodomestici per la casa con modelli di ultima generazione. La suddetta promozione è stata messa in campo da ePrice e consiste nell’acquistare in coppia una delle tante combinazioni di lavatrici e asciugatrici pagando quest’ultima esattamente a metà prezzo. Valida fino al 31 maggio, l’iniziativa acquisisce un interesse ancora maggiore perché tra i numerosi modelli compatibili con la promozione potrete beneficiare del notevole risparmio anche su soluzioni già scontate.

Aderire è semplice: innanzitutto, il portale vi chiede di selezionare il brand di vostro interesse, a scelta tra Candy, AEG, Electrolux e Hoover. Dopodiché, i prodotti del marchio scelto saranno divisi in 2 gruppi e dovrete selezionare prima una lavatrice e successivamente un’asciugatrice. A quel punto, una volta arrivati alla pagina del carrello, noterete come il prezzo dell’asciugatrice venga dimezzato.

Le possibilità di combinazione sono tantissime e coinvolgono sia i modelli più economici, quanto le opzioni più evolute e tecnologicamente all’avanguardia. Un esempio pratico è quello di selezionare la lavatrice Candy CSS129TE da 9 kg e l’asciugatrice Candy H8A2TCEX-S da 8 kg, una combinazione che costerebbe 700€ (già scontati tra l’altro) ma che potrà essere vostra a soli 499,98€. Come ben saprete, portarsi a casa 2 elettrodomestici di questo livello a meno di 500€ non è una cosa che si ripete tutti i giorni, motivo per cui coloro che sono interessati a dotarsi di nuovi elettrodomestici non dovrebbero lasciarsi sfuggire questa occasione.

Ovviamente, vi ricordiamo che le possibilità di scelta sono varie, ed ecco perché suggeriamo di andare sulla pagina dedicata e scoprire voi stessi quale potrebbe essere la combinazione perfetta secondo le vostre esigenze. Ribadito che si tratta di un’occasione imperdibile, vi lasciamo alla scoperta dei nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, dove sarete costantemente aggiornati sulle migliori promozioni del momento. Buono shopping!

Brand

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!