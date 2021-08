Asciugatrice AEG con oltre 300€ di sconto su Mediaworld!

Dopo avervi proposto le prime offerte giornaliere provenienti dai maggiori portali online, è giunto il momento di focalizzare la nostra attenzione sull’ottima iniziativa del “Solo per Oggi” di Mediaworld che, fino allo scoccare della mezzanotte, offre a tutti gli interessati la possibilità di comprare prodotti hi-tech a prezzi scontati, come elettrodomestici, smartphone, smart TV ed articoli per la cura della persona.

Sono tantissime le proposte di Mediaworld, ma quella che vogliamo consigliarvi di consultare in prima battuta è l’offerta dedicata all’asciugatrice AEG T9DEE854, uno dei migliori prodotti di questo segmento di mercato per funzionalità hardware e software. Generalmente è acquistabile alla modesta cifra di 1.149,00€, ma oggi è disponibile a “soli” 799,00€, grazie ad uno sconto di ben 350,00€ sul prezzo consigliato dal produttore.

L’AEG T9DEE854, essendo uno dei prodotti di punta del produttore, possiede una tecnologia di rilevamento dell’umidità nei capi d’abbigliamento, che promette un’asciugatura di precisione. Questo esclusivo sistema, infatti, rileva autonomamente la concentrazione d’acqua all’interno dei tessuti fino a 5 centimetri di profondità e sceglie il programma perfetto per asciugare il bucato in modo efficace ed efficiente.

Inoltre, questa asciugatrice vanta il sistema chiamato AbsoluteCare, che le permette di asciugare i capi con la stessa delicatezza dell’asciugatura in piano, il tutto avviene grazie ai diversi programmi e ai movimenti del cestello, ciascuno appositamente studiato per ogni tipo di tessuto. Al tempo stesso, l’AEG T9DEE854 può contare su un inedito sistema di filtraggio “ÖKOFlow” che abbatte i consumi di energia nel tempo, a patto però di pulire il filtro multistrato dopo ogni ciclo di asciugatura.

Un prodotto, dunque, perfetto per tutti coloro che non possiedono un ampio balcone per asciugare tradizionalmente il bucato. Ciò detto, visto che anche oggi su Mediaworld ci sono tanti prodotti in offerte, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata, cosicché possiate acquistare i prodotti desiderati e scegliere quello che meglio si adatta alle proprie esigenze.

