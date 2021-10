Asciugatrice Beko Classe A+++ ad un prezzo mai visto prima su eBay!

Questa mattina non sono mancate le prime offerte giornaliere, ma le opportunità di risparmio non sono certamente terminate, visto che eBay ha aggiornato le sue proposte appartenenti alla sua iniziativa de “Gli Imperdibili”. Infatti, potrete acquistare molteplici prodotti a prezzi decisamente convenienti, come elettrodomestici di piccole e grandi dimensioni, smartphone, notebook e tanto altro ancora.

Chiaramente, si tratta di una ghiotta occasione per acquistare alcuni dei migliori articoli in commercio a prezzi ragionevoli. Tra le offerte compatibili con la promozione, vi segnaliamo la presenza dell’offerta dedicata all’asciugatrice Beko DRX837WI, dato che il suo prezzo è sceso dai canonici 567,10€ a “soli” 399,99€, a seguito di uno sconto di ben 167,11€ dal prezzo consigliato dal produttore spagnolo.

Stiamo parlando di un prodotto che coniuga tre fattori molto importanti, vale a dire: alta efficienza, maggiore durata e rumorosità ridotta. In prima battuta, garantisce consumi energetici ridotti, grazie alla certificazione A+++ di cui è dotato e al suo motore brushless ProSmart, che offre elevate prestazioni e ridotti livelli acustici, il tutto in un’unica soluzione.

Tra le sue specifiche tecniche troviamo la tecnologia EcoGentle. Si tratta di un sistema che le consente di non alterare i colori dei vestiti, grazie ad un trattamento con l’aria condizionata, oltre all’aria calda durante la prima fase di asciugatura, in modo tale da avere risultati più efficienti dal punto di vista energetico. A tutti questo si aggiunge anche il vetro curvo dell’oblò e l’esclusivo moto ondoso prodotto dalle pale all’interno del cestello, che migliorano l’asciugatura, preservando la qualità dei capi d’abbigliamento.

Insomma, un prodotto assolutamente consigliato e, considerando anche il nuovo prezzo di vendita, diventa un autentico best-buy della categoria. Ciò detto, vi consigliamo di consultare l’apposita pagina de “Gli Imperdibili” di eBay, dato che il portale sta riservando ai suoi clienti una montagna di prodotti a prezzi scontati.

