Asciugatrice Candy H9A3TSEX-S ad un prezzo shock su eBay!

Vi abbiamo già proposto alcune delle migliori offerte di questo lunedì mattina, ed ancora su questa scia è ora il momento di passare in rassegna anche quella che è la proposta degli ottimi “Imperdibili” di eBay che, come da prassi, vi delizieranno con una vasta gamma di articoli in sconto tra cui smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, tanti capi d’abbigliamento, e persino accessori di informatica. Il tutto, a prezzi super convenienti, con sconti in grado di arrivare fino al 80%, quindi non esitate ad approfittarne quanto prima!

Diversi i prodotti proposti ma, per ciò che ci concerne, abbiamo deciso di proporvi l’ottima offerta relativa l’asciugatrice Candy RO H9A3TSEX-S, che può esser acquistata con ben 260€ di sconto rispetto al suo prezzo originale, con un importo finale pari a soli 439,90€: un affare senza se e senza ma! Ottimo elettrodomestico da affiancare alla propria lavatrice, la Candy RO H9A3TSEX-S permette di avere panni asciutti in brevissimo tempo anche in inverno o nelle case che non dispongono di terrazzi, mantenendo sia rumorosità – appena 66 dB – che i consumi bassi grazie alla sua classe energetica A+++.

Di dimensioni contenute rispetto a molti prodotti simili, la Candy RO H9A3TSEX-S misura appena 60 x 60 cm, risultando molto pratica da posizionare anche negli ambienti con poco spazio, pur potendo contare su di un cestello dal carico di ben 9 kg! Una piacevole “anomalia” per quello che è un mercato che – di norma – prende come standard di carico cestelli da 7 kg. Dotata di un pratico display incorporato, la Candy RO H9A3TSEX-S dispone di diversi programmi di asciugatura e, grazie alla sua connettività via wi-fi e bluetooth, vi permetterà di impostare e avviare i vari cicli di asciugatura anche dalla distanza, oppure durante la notte, così che possiate sfruttare al meglio i momenti della vostra giornata.

L’asciugatrice Candy RO H9A3TSEX-S è un valido supporto nella gestione di una casa, ma al momento sono tanti altri i prodotti in offerta su eBay, e per questo il nostro consiglio rimane sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter trovare quello perfetto per voi. Prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay di questo fine settimana, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

