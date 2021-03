Asciugatrice Electrolux ad un prezzo fuori di testa da MediaWorld!

La nostra rassegna delle migliori offerte di questo lunedì continua con le occasioni incluse da MediaWorld nel suo Solo per Oggi, che come al solito propone tantissimi prodotti come smartphone, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici ma anche dispositivi per cura della persona, il tutto con sconti che possono raggiungere anche il 60%, ma solo fino a mezzanotte! Queste promozioni potrebbero essere una delle ultime occasioni per l’ormai imminente festa del papà, quindi vi consigliamo di approfittarne!

Delle numerose offerte presenti sul portale vogliamo segnalarvi quella riguardante l’asciugatrice Electrolux DelicateCare RDH3874GDE che in queste ore potrete acquistare con uno sconto di oltre 350€ dal suo tipico prezzo, ossia a 479,00€. L’asciugatrice Electrolux DelicateCare RDH3874GDE è stata progettata per esser particolarmente delicata sui tessuti e risultare comunque molto più silenziosa di altri prodotti sul mercato. Il DelicateCare System infatti assicura asciugatura delicata anche per quei tessuti che normalmente richiedono un lavaggio a mano come lana o seta, riducendo quindi il rischio di infeltrimento. La silenziosità dell’asciugatrice Electrolux DelicateCare RDH3874GDE invece è garantita dal motore Inverter che monta dei potenti magneti permanenti che, a differenza delle spazzole impiegate nei motori tradizionali, vanno ad ottimizzare sia la rumorosità che la durata di ogni sessione.

Il cestello di Electrolux DelicateCare RDH3874GDE è capiente 7 kg e grazie alla sua struttura interna è capace di mantenere tutti i capi distesi sul bordo mentre agisce la potente pompa di calore, mantenendo quindi la loro forma naturale. Le ottime prestazioni di questa asciugatrice si abbinano agli ottimi consumi, infatti Electrolux DelicateCare RDH3874GDE oltre ad essere un dispositivo appartenente alla classe energetica A++, è dotata di sensori OptiSense che rilevano l’umidità e la quantità del bucato presente nel cestello, regolando automaticamente la durata del programma. Il sistema di filtraggio di Electrolux DelicateCare RDH3874GDE poi, è uno dei più efficienti sul mercato, perché impiega il filtro EcoFlow che, nonostante sia composto da un solo elemento, blocca facilmente anche le particelle più fini ed inoltre risultare più facile da rimuovere e pulire.

Avrete quindi capito che un’asciugatrice come Electrolux DelicateCare RDH3874GDE a questo prezzo è una vera occasione da non lasciarsi sfuggire, e che magari può diventare un regalo da fare per l’imminente festa del papà. Vi ricordiamo però che questa rimane solo una delle tante offerte proposte da MediaWorld nel suo Solo per Oggi, quindi il nostro consiglio è come sempre quello di visitare l’apposita pagina del portale, dove potrete consultare l’intera selezione di offerte e trovare giusta in base alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

