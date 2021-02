Asciugatrice Haier I-Pro Series 7 scontata di 200€ nel Solo per Oggi di MediaWorld!

La nostra rassegna delle offerte del giorno continua e, dopo aver visto la proposta di portali come Amazon ed eBay, passiamo adesso alle occasioni di MediaWorld e del suo Solo per Oggi, dove vi sarà possibile trovare prodotti delle più varie categorie che includono sempre smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, macchine fotografiche e tanti dispositivi per la cura della persona con i prezzi tagliati anche del 50% in alcuni casi. Vi ricordiamo poi che la particolarità del Solo per Oggi di MediaWorld sta nel fatto che queste offerte valgono fino a mezzanotte, quindi approfittatene subito se qualche articolo stuzzica il vostro interesse!

Di tutta la vasta selezione odierna di articoli fatta da MediaWorld vogliamo segnalarvi la presenza dell’asciugatrice Haier I-Pro Serie 7 che potrà essere acquistata a 599,25€ anziché a 799,99€. Si tratta di un modello ideato per ottimizzare le prestazioni e ridurre notevolmente i consumi, grazie alla particolare tecnologia I-Refresh, che con una speciale pompa di calore realizza un particolare mix di getto di vapore ed aria calda che tende a rivitalizzare i capi. Inoltre, con la possibilità di riuscire a controllare la temperatura interna del cestello è possibile utilizzare Haier I-Pro Serie 7 anche con gli abiti più delicati senza rovinarli.

Il cestello di Haier I-Pro Serie 7, con i suoi 9kg di capacità è anche molto pratico da utilizzare e da svuotare grazie al fatto che al suo interno è presente una pratica luce interna che vi permetterà di vedere il contenuto ed evitare di lasciar dentro i capi più piccoli. Per ottenere il massimo Haier I-Pro Serie 7 è dotata di numerosi programmi particolari, come la partenza ritardata oppure la modalità automatica che, in base alla quantità o alla delicatezza dei capi al suo interno, è in grado di selezionare il ciclo perfetto per ottenere il massimo del risultato rimanendo sempre nella classe di efficienza energetica A+++.

Insomma, l’asciugatrice Haier I-Pro Serie 7 è di norma un dispositivo dalle ottime feature che a questo prezzo diventa una vera occasione imperdibile, ma non dimenticate però che rimane sempre uno dei tanti articoli nel Solo per oggi di MediaWorld, quindi il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina relativa del portale, così da consultare tutte le proposte e trovare quella perfetta per voi. Prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

