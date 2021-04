Asciugatrice LG ad un prezzo fuori di testa da MediaWorld!

La nostra rassegna delle migliori occasioni continua, e dopo aver visto le proposte di Amazon ed eBay, è il turno del Solo per Oggi di MediaWorld che, come sempre, ci propone ottimi sconti su tantissimi prodotti includendo tanti smartphone, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici e dispositivi per la cura della persona con ribassi che possono anche diminuire il prezzo del 60%, ma solo fino a mezzanotte!

Dei tanti prodotti proposti da MediaWord nel Solo per Oggi, vogliamo segnalarvi l’asciugatrice LG RH90V5AV6Q che in queste ore potrete acquistare con uno sconto di ben 500€, e che potrà essere vostra a 599,00€, occasione imperdibile visto che si tratta di uno dei migliori dispositivi sul mercato. Questa asciugatrice deve molto del suo successo alla sua doppia pompa di calore migliorata, che arriva ad ottimizzare le fasi di asciugatura, riducendo persino i consumi del 30% in confronto ad altri prodotti simili. Ma non è tutto, infatti l’asciugatrice LG RH90V5AV6Q presenta anche la particolare tecnologia Eco Hybrid, che permette di ottimizzare l’asciugatura del bucato, arrivando a ridurre i tempi fino al 24%!

Per mantenere sempre alte le prestazioni, all’interno del capiente cestello da 9kg di LG RH90V5AV6Q è presente un sensore che rileva l’umidità dei vestiti e regola automaticamente il miglior tempo di asciugatura, ed inoltre, grazie alla possibilità di connettersi con l’app SmartThingQ è possibile anche scaricare nuovi programmi e persino impostazioni dettagliate di auto diagnosi per monitorare sempre la condizione del dispositivo. LG RH90V5AV6Q riesce ad ottenere poi incredibili risultati per quanto riguarda la riduzione dei batteri dai vestiti, andando a rimuovere il 99,9% allergeni o impurità dal bucato grazie all’ottimo sistema di filtri, capace di pulirsi automaticamente ad ogni sessione. Inoltre, la presenza di un doppio filtro interno permette poi all’asciugatrice di mantenere prestazioni elevate, filtrando i vestiti direttamente dal cestello.

Infine, con LG RH90V5AV6Q vi sarà possibile aggiungere, pagandolo separatamente, uno speciale carrello da posizionare alla base dell’asciugatrice, così da sollevare ulteriormente il dispositivo da terra e facilitare le operazioni di carico e scarico, oppure per conservare i vari detersivi in un solo posto.

Un'asciugatrice di alto livello come LG RH90V5AV6Q ad un prezzo così è una vera offerta da non lasciarsi sfuggire, ma non bisogna mai dimenticare che si tratta pur sempre di una delle molte occasioni presenti nel Solo per Oggi, quindi il nostro consiglio è quello di visitare l'apposita pagina del portale, dove potrete consultare l'intera selezione di offerte e trovare giusta in base alle vostre necessità.

