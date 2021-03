Asciugatrice LG con 500€ di sconto da MediaWorld!

Mentre continuano a farsi pressanti i rumor su un possibile ritorno di PlayStation 5 da Gamestop, è il momento di passare in rassegna quelle che sono le occasioni incluse da MediaWorld nel suo Solo per Oggi dove, come sempre, vi sarà possibile trovare tantissimi prodotti come smartphone, smart TV, tanti elettrodomestici e dispositivi per la mobilità elettrica con sconti che possono raggiungere anche il 60%, ma solo fino a mezzanotte! Inoltre, vi ricordiamo che il Solo per Oggi non è l’unica promozione presente sul portale di MediaWorld, infatti fino al 14 marzo potrete sfruttare le offerte realizzate in occasione della settimana della Festa della donna, dove potrete trovare idee regalo da sfruttare anche in occasione della festa del papà.

Delle tante offerte presenti sul sito, quella che vogliamo segnalarvi riguarda l’asciugatrice LG RH90V5AV6Q che in queste ore potrete acquistare con ben 500€ di sconto sul suo tipico prezzo, ed infatti potrà essere vostra a soli 599,00€, cifra eccezionale trattandosi di uno dei migliori dispositivi sul mercato. Questa asciugatrice deve molto del suo successo alla sua innovativa doppia pompa di calore, che arriva ad ottimizzare le fasi di asciugatura riducendo i consumi anche del 30% in confronto ad altri dispositivi simili, oppure se si preferisce ottimizzare la durata dei cicli con la funzione EcoHybrid è possibile far convergere il funzionamento di LG RH90V5AV6Q il risparmio di tempo.

Per mantenere sempre alte le prestazioni, all’interno del capiente cestello di LG RH90V5AV6Q è presente un sensore che rileva l’umidità dei vestiti e regola automaticamente il miglior tempo di asciugatura, ed inoltre, grazie alla possibilità di connettersi con il l’app SmartThingQ è possibile anche scaricare nuovi programmi e persino impostazioni dettagliate di auto diagnosi per monitorare sempre la condizione del dispositivo. A riprova che l’asciugatrice LG RH90V5AV6Q è un grande prodotto, sta anche il fatto che le è stato conferito il certificato di qualità dal British Allergy Foundation, la massima autorità in quanto a prova di rimozione di acari e batteri dai vestiti, infatti il suo sistema di auto pulitura mantiene alte le prestazioni di asciugatura pulendo il condensatore tramite un getto d’acqua, intrappolando le particelle estranee in un filtro che può esser facilmente rimosso e pulito.

Insomma, quando si parla di asciugatrici in grado di far risparmiare molto è ovvio pensare ad LG RH90V5AV6Q, che a questo prezzo è una vera occasione da non perdere ma non dimenticate che rimane pur sempre solamente una delle tante occasioni proposte nel Solo per Oggi, e per questo il nostro consiglio rimane quello di visitare l’apposita pagina di MediaWorld dedicata, dove potrete trovare l’occasione giusta in base alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!