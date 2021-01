Asciugatrice LG Heat Pump ad un prezzo shock nel Solo per Oggi MediaWorld!

Continua la nostra rassegna delle migliori offerte di questo venerdì, e lo facciamo con le proposte del Solo per Oggi di MediaWorld che, quotidianamente, includono prodotti che spaziano tra smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, videogiochi e persino macchinette per il caffè elettriche con i prezzi tagliati anche del 50% in alcuni casi.

Tra la selezione di offerte odierne proposte da MediaWorld, vi segnaliamo oggi quella relativa all’asciugatrice LG Heat PumpRH90V5AV6Q che, solo per la giornata di oggi, potrà essere vostra a soli 599,00€ anziché gli originali 1.099,00€, un ottimo prezzo considerando che si tratta di un dispositivo smart pieno di funzioni interessanti. Le dimensioni compatte di LG Heat Pump RH90V5AV6Q, appena 60cm di larghezza e 69cm di profondità, non gli impediscono di avere un vasto cestello da 9kg e rendono comunque possibile a questa asciugatrice di adattarsi alla perfezione a qualsiasi abitazione, cosa che si vede anche grazie alla possibilità di scegliere il lato di apertura dell’oblò per ottimizzare al massimo la praticità. LG Heat Pump RH90V5AV6Q è l’ultimo ritrovato in quanto a tecnologia del sistema a Dual Inverter Heat Pump, che gestisce alla perfezione le fasi di asciugatura aumentando la velocità dell’aria generata, arrivando a ridurre i consumi fino al 32% e facendogli ottenere la classe di efficienza energetica A ++.

modalità di asciugatura in grado di soddisfare le più varie necessità, ma senza dubbio quella più interessante è la Allergy Care che è in grado di ridurre del 99,9% la presenza di acari della polvere, dove anche il fitto doppio sistema di filtri funge un ruolo essenziale nell’arginare lo sporco. serie di sensori che svolgono il ruolo di rilevare l’umidità dei vestiti, arrivando quindi a regolare automaticamente la potenza del getto d’aria per mantenere il tempo di asciugatura garantito. Ovviamente anche questa asciugatrice può esser collegata tramite l’app SmarThinQ con il proprio smartphone e quindi scaricare nuovi programmi di asciugatura ed avviarla anche da remoto, grazie alla connettività wi-fi. Nell’asciugatrice LG Heat Pump RH90V5AV6Q sono presenti numerosein grado di soddisfare le più varie necessità, ma senza dubbio quella più interessante è lache è in grado di ridurre della presenza di acari della polvere, dove anche il fittofunge un ruolo essenziale nell’arginare lo sporco. LG Heat Pump RH90V5AV6Q è anche dotata di unche svolgono il ruolo di rilevare l’umidità dei vestiti, arrivando quindi a regolare automaticamente la potenza del getto d’aria per mantenere il tempo di asciugatura garantito. Ovviamente anche questa asciugatrice può esser collegata tramite l’con il proprio smartphone e quindi scaricare nuovi programmi di asciugatura ed avviarla anche da remoto, grazie alla

