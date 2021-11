Asciugatrice Samsung A+++ ad un prezzo super su Mediaworld!

Il Black Friday è sempre più vicino, ma in queste settimane continuano a fioccare incredibili iniziative, come nel caso delle proposte di Mediaworld, in particolare nella sua iniziativa denominata “Solo per Oggi”. Infatti, gli interessati possono acquistare tantissimi prodotti hi-tech a prezzi decisamente convenienti, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%, ma solo fino allo scoccare della mezzanotte.

La lista dei prodotti promozionati è come sempre piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo a quella dedicata all’asciugatrice Samsung, il modello che si caratterizza dal nome in codice DV90T5240AE/S3. Originariamente venduta a 1.149,00€, solo per oggi è acquistabile a “soli” 679,00€, a seguito di uno sconto di 470,00€.

Stiamo parlando di un prodotto dalle ottime specifiche tecniche e dotato di intelligenza artificiale, per garantire non solo prestazioni di altissimo livello, ma anche funzioni intelligenti. Difatti, questa asciugatrice è in grado di asciugare i vostri abiti mediante diversi trattamenti delicati ed efficienti, che saranno suggeriti direttamente sul pannello di controllo oppure dall’applicazione per smartphone, disponibile sia per Android che per iOS.

Questo elettrodomestico, inoltre, vanta una pompa di calore che assicura alte prestazioni e consumi ridotti al minimo (certificata A+++). Tra le sue altre funzioni, citiamo quella chiamata “Stiro Facile”, che si caratterizza da una serie quasi infinita di movimenti del cestello per 180 minuti, i quali saranno in grado di distendere i capi d’abbigliamento stropicciati.

Insomma, per specifiche tecniche e funzionalità, si tratta di un prodotto eccellente, ora disponibile ad un prezzo davvero interessante. Chiaramente, questa asciugatrice Samsung non rappresenta l’unica offerta di Mediaworld, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, così da poter visionare tutte le proposte.

