Asciugatrice Samsung con AI Control scontata di 450€ su Mediaworld

Il prossimo Prime Day di Amazon si avvicina sempre di più, ma non bisogna smettere di tenere in considerazione quelle che sono le sempre ottime e molteplici offerte giornaliere di portali come Mediaworld, dato che spesso contengono occasioni paragonabili ai più importanti momenti dell’anno dedicati agli sconti. Inoltre, un altro motivo che dovrebbe invogliarvi a scoprire quotidianamente iniziative come il “Solo per Oggi” di Mediaworld è la tempistica delle offerte, dato che si hanno solamente 24 ore per acquistare i prodotti selezionati a prezzo scontato.

Nel caso di Mediaworld, non mancano numerose occasioni sui migliori smartphone, smart tv ed elettrodomestici utili per la vita di tutti i giorni, come l’asciugatrice Samsung DV90T5240AE, oggi proposta a ben 450,00€ in meno, e quindi acquistabile a 699,00€ invece di 1.149,00€. Come dimostra il prezzo, si tratta di un’asciugatrice di fascia alta, dotata persino di intelligenza artificiale, capace di asciugare i vostri indumenti attraverso trattamenti delicati ed efficienti, i quali vi verranno suggeriti dal pannello di controllo dell’asciugatrice o dall’applicazione per smartphone dedicata, nella quale verranno salvati i programmi e le opzioni che usate più frequentemente.

La pompa di calore della Samsung DV90T5240AE è stata progettata per ridurre al minimo i consumi energetici, mentre l’apertura reversibile dell’oblò vi permetterà di posizionarla nei punti in cui altre asciugatrici non possono essere collocate. Un modello adatto quindi non solo per coloro che vogliono avere il meglio, ma anche per chi ha problemi di spazio. Inoltre, questo specifico modello sarà in grado di avvisarvi quando è il momento di pulire filtro e scambiatore di calore, grazie a degli appositi sensori integrati.

Difficile trovare un’asciugatrice migliore della Samsung DV90T5240AE che, a questo prezzo, si piazza come un’ottima soluzione per asciugare i vestiti anche in estate, permettendovi di risparmiare tempo e fatica. Nonostante lo sconto riservatogli sia notevole, il nostro consiglio è quello di visitare la pagina promozione perché ci sono tantissime altre offerte interessanti da scoprire, oltre ad iscrivervi sui nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciale Codici Sconto. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!