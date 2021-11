Asciugatrice Samsung top di gamma scontata del 45% su Comet

Il Black Friday di Comet è iniziato ormai da un po’ e durerà fino al 29 novembre. Intanto, le offerte del portale impazzano e potrebbero coinvolgere prodotti che fino a poche ore prima non si trovavano in sconto.

Vi informiamo, infatti, che tra le migliori offerte si è aggiunta ora una delle asciugatrici top di gamma di Samsung, la quale viene scontata del 45%. Parliamo di un modello di fascia alta e dal costo di ben 999,00€, crollato ora a soli 549,00€. Un’offerta pazzesca, sopraggiunta per altro nel periodo stagionale in cui questo elettrodomestico assume un’importanza ancora maggiore. Infatti, asciugare i vari tipi di capi d’abbigliamento durante l’inverno richiede molto più tempo rispetto agli altri periodi dell’anno, ma con la Samsung DV80TA220AH avrete i vestiti asciutti e pronti per essere indossati in tempi record in qualsiasi stagione dell’anno.

Il cestello di Samsung DV80TA220AH è da 8Kg e ciò che la rende una delle migliori asciugatrici sono i sensori Optimal Dry Sensor e la flessibilità. Innanzitutto, questo modello sarà in grado di asciugare qualsiasi tipo di tessuto con facilità, avendo cura che i materiali dei vostri capi non si danneggino, facendo sì che il bucato sia sempre perfetto. Come detto, il merito è della tecnologia Optimal Dry di Samsung che, grazie a 3 sensori integrati, riuscirà a controllare la quantità di umidità e la temperatura del cestello regolando di conseguenza il tempo di asciugatura. Ovviamente, questa funzione migliora anche il consumo energetico e il bello è che queste regolazioni verranno fatte in automatico dalla Samsung DV80TA220AH, lasciando a voi solo il compito di premere pochi pulsanti.

Come anticipato, la Samsung DV80TA220AH è un’asciugatrice flessibile e lo dimostra la porta del cestello apribile in diverse direzioni, che vi consentirà di posizionare l’elettrodomestico nell’angolo a voi più comodo. La qualità di questa asciugatrice la si evince poi nella possibilità di evitare di stirare i capi, dato che quest’ultimi usciranno già senza pieghe, permettendovi di indossarli fin da subito.

Il Black Friday di Comet procede a gonfie vele e chissà quali altre offerte ci attendono nelle prossime ore e giorni. A tal proposito, vi invitiamo a tenere d’occhio la pagina ufficiale perché potrebbe valerne la pena, anche se siamo soliti segnalare già le migliori occasioni. Detto ciò, non dimenticate di iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Oltre a ciò, vi consigliamo di seguirci costantemente per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al Black Friday 2021. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!