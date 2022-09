Se state cercando un’asciugatrice di ottima qualità a un prezzo davvero scontato, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello Samsung DV90T5240AE disponibile su Yeppon a soli 629,99€ invece di 1.399,00€. Lo store ha attive numerose promozioni giornaliere in ambito grandi e piccoli elettrodomestici, ma abbiamo deciso di menzionarvi proprio questo prodotto in quanto si tratta di un articolo scontato addirittura del 55%.

Stiamo parlando di un’asciugatrice top di gamma, con capacità massima di ben 9 kg e un’ottima classe energetica A, l’ideale se volete risparmiare sulla bolletta dell’elettricità! Poiché si tratta di un articolo così valido e disponibili a un prezzo davvero scontato, vi invitiamo a completare il vostro acquisto fintato che è ancora a vostra disposizione.

Samsung presenta Ai Control, l’asciugatrice dotata di intelligenza artificiale che impara dalle vostre abitudini, semplificando la vostra routine. Si adatta alle vostre preferenze e vi propone subito i programmi e le opzioni che utilizzate più frequentemente, in base ai capi inseriti. Efficiente, connesso e su misura per voi, l’elettrodomestico in questione rende ogni ciclo di asciugatura un’esperienza smart ed estremamente intuitiva. Inoltre, la funzione Ai Weather si occupa ottimizza ogni passaggio, consumando meno energia possibile!

La tecnologia Pompa di Calore, infatti, offre una soluzione più efficiente, conveniente e delicata per asciugare i vostri abiti, e grazie alla classe energetica A, vi assicura una bolletta elettrica drasticamente ridotta. Non meno importante, potrete personalizzare in modo semplice e veloce la direzione di apertura dell’oblò in base alle vostre specifiche esigenze ed allo spazio a disposizione per l’asciugatrice!

